Абсолютное большинство (91%) предпринимателей, занимающихся торговлей, задействуют хотя бы один онлайн-канал сбыта, а 82% намерены расширять присутствие на цифровых платформах. Об этом глава объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким рассказала в колонке для «Коммерсанта». При этом предприниматели используют маркетплейсы не только для продаж: 85% закупают через них товары для собственного бизнеса. Данные основаны на исследовании центра социального проектирования «Платформа» среди 2,6 тыс. человек, проведенном по просьбе РВБ. «Инк» выделил идеи из статьи главы Wildberries&Russ.

Пелагия Тихонова / РИА Новости

Отставание от мировых показателей

Вклад сектора МСП в экономику России составил 21,7% ВВП за 2024 год. Для сравнения: в Италии этот показатель достигает 62,9%, в Испании — 59,5%, в Канаде — 48,2%. Расширение сегмента позволит бизнесу оперативнее реагировать на рыночные изменения и осваивать новые ниши.

Почти половина жителей малых и средних городов фиксирует слабое развитие МСП в своих регионах, хотя замечают появление локальных брендов. Практически все опрошенные назвали цифровые платформы главным каналом продвижения региональной продукции.

Экономика доверия

Татьяна Ким отметила формирование новой модели взаимодействия участников рынка. По ее словам, маркетплейсы создают экономику доверия, где рейтинги и алгоритмы защищают данные пользователей, обеспечивая безопасность транзакций. Институциональный экономист Александр Аузан считает, что сейчас появляется новый вид института доверия на базе искусственного интеллекта — цифровые платформы-агрегаторы с системой рейтингов.

Читайте также ФАС потребовала от Wildberries и Ozon пересмотреть условия для селлеров

Импульс для регионов

Присутствие маркетплейса в регионе запускает «вторую волну» предпринимательства: люди, зарабатывающие на цифровых платформах, реинвестируют средства в местную экономику — открывают кофейни, магазины, частные детские сады. Это улучшает инфраструктуру территории и снижает миграционный отток. Улучшается жизнь платформенных занятых: получая доход на 30% больше среднего в регионе, люди могут себе на 30% больше позволить, таким образом растет ВРП, отметила Ким.

Что хотят предприниматели

Предприниматели хотят получить от цифровых платформ оптимизацию финансовых условий, прозрачность правил, увеличение складских мощностей, борьбу с недобросовестной конкуренцией и доступное обучение.