Многие считают, что бокал вина в день может быть полезен для сердца. Однако в новом отчете главного хирурга США Вивека Мурти утверждается, что даже маленькие дозы алкоголя могут негативно сказаться на здоровье и увеличить вероятность развития рака.

«Алкоголь является хорошо известной, предотвратимой причиной рака, которая ежегодно приводит примерно к 100 тыс. случаев заболеваний и 20 тыс. смертей от рака в Соединенных Штатах, что превышает 13,5 тыс. жертв дорожно-транспортных происшествий, связанных с алкоголем, за тот же период. Тем не менее большинство американцев не осведомлены о данном риске», — говорится в рекомендациях главного хирурга. В них также приводятся исследования, показывающие явную связь между употреблением алкоголя и увеличенным риском возникновения семи видов рака, включая рак молочной железы.

«Теперь мы знаем, что безопасного уровня употребления алкоголя не существует и что алкоголь является известным канцерогеном», — утверждает доктор Фаиз Бхора, профессор хирургии и заведующий кафедрой хирургии в Hackensack Meridian Health и Hackensack Meridian School of Medicine.

По словам доктора Бхора, механизм, посредством которого алкоголь наносит ущерб клеткам, хорошо изучен. Он приводит к окислительному процессу, который нарушает нормальное восстановление ДНК. Это повреждение может активировать множество других процессов, включая сбои в регуляции клеточного цикла, что, в свою очередь, способствует развитию рака.

Хирург призвал производителей алкогольных напитков обновить предупреждения на этикетках, включив в них информацию о риске развития рака. На сегодняшний день на этикетках алкогольной продукции в основном указано, что он не рекомендуется беременным женщинам и что запрещено садиться за руль в состоянии опьянения.

«Социальное и политическое давление становится основным препятствием на нашем пути к правильным решениям, таким как размещение предупреждающих этикеток на явно токсичных веществах», — утверждает Бхора.

Предыдущие утверждения о том, что бокал красного вина в день может быть полезен для здоровья, теперь ставится под сомнение. «Трудно найти реальные преимущества в употреблении алкоголя, — говорит Бхора. — Возможно, снижение стресса имеет место, однако это может также нарушить некоторые эмоциональные функции. Я не уверен, что это можно считать чем-то хорошим».

«Мы часто слышим истории о людях, которым уже за 80 или 90 лет, ведущих активную жизнь и связывающих свое долголетие с бокалом вина или виски. Но я сомневаюсь в наличии какой-либо научной основы для этого утверждения», — добавляет он.

По мнению Бхоры, употребление алкоголя является неотъемлемой частью нашей культуры и люди прибегают к нему как к средству для социальных взаимодействий и для решения эмоциональных проблем. Тем не менее сегодня многие уверенно отказываются от алкоголя в ресторанах или на вечеринках по причинам заботы о здоровье и это следует поддерживать и поощрять.

«Если вы намерены сократить количество выпиваемого алкоголя, постарайтесь ограничивать его употребление исключительно выходными днями, а затем, если почувствуете в этом необходимость, постепенно исключайте его из своего рациона, — отмечает Бхора. — Многие мои друзья и коллеги, которые прекратили пить или значительно сократили его употребление, почувствовали себя свободнее. Они уже не зависят от алкоголя для общения, у них появилась ясность мышления, и зачастую они становятся гораздо более продуктивными».

После того как Вивек Мурти предложил размещать на этикетках предупреждения о вреде спиртных напитков, акции многих европейских и американских производителей алкоголя и пивоварен значительно упали.