В интервью журналу Nature главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пахоцки рассказал о будущем искусственного интеллекта в научных исследованиях. По его словам, в ближайшие пять лет ИИ-модели станут не просто помощниками человека, а смогут самостоятельно исследовать мир и выдвигать оригинальные научные идеи. Пахоцки, возглавляющий разработку передовых систем компании с 2024 года, отметил, что сейчас инструмент Deep Research уже может работать без присмотра 10-20 минут и создавать полноценный литературный обзор конкретной темы.

ChatGPT, ставший известным после запуска в 2022 году, прошел путь от простого чата до сложного инструмента, способного помогать ученым улучшать тексты научных работ, писать код, анализировать литературу и даже генерировать гипотезы.

Пахоцки прогнозирует значительный прогресс в автономной разработке программного обеспечения, проектировании аппаратных компонентов и аналогичных приложениях в других дисциплинах. Он также признает существенные различия между человеческим мышлением и работой ИИ-моделей. Так, последние, хотя и усваивают информацию о мире, но не имеют представления о том, как они эту информацию получили.

Ранее представители OpenAI заявили, что компания вернется к истокам и будет управляться некоммерческой структурой. При этом прибыль от коммерческой деятельности фирма планирует направить на исследования, поддержку образовательных программ и благотворительные инициативы.