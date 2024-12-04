Многие люди могут испытывать беспокойство по поводу своих финансов, однако денежная дисморфофобия представляет собой совершенно иную проблему. По словам Эйджа Эванс, финансового терапевта и автора книги «Чувствуй себя уверенно в финансах», основным признаком этой проблемы является постоянное беспокойство о своих деньгах, независимо от реальной суммы на банковском счете.

«Денежная дисморфофобия — это ощущение, что ваше финансовое положение отличается от реального, — утверждает Эванс. — Проблема возникает, когда искаженное восприятие денег начинает влиять на вашу повседневную жизнь. Если вы начинаете избегать общения, считая, что не можете позволить себе развлечения, несмотря на то что ваш банковский счет показывает наличие средств, это тревожный сигнал. Общение с близкими имеют решающее значение для поддержания психического здоровья, а изоляция может усугубить негативные мысли о ваших финансах».

«Если вы подозреваете, что можете испытывать денежную дисморфофобию, первым шагом будет выявление ваших внутренних убеждений о деньгах и источников их возникновения», — говорит эксперт.

Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе:

Испытывал ли я нехватку средств в прошлом?

Допускал ли я раньше перерасход средств и ставил ли себя в затруднительное финансовое положение?

Доверяю ли я себе в том, что касается денег?

Учитывая, что деньги вызывают эмоции, ответы на эти вопросы помогут понять чувства, влияющие на финансовые привычки. «После этого важно осознать реальное состояние ваших финансов», — советует Эванс.

«Нужно внимательно изучить свои доходы и расходы, чтобы понять, сколько у вас есть, сколько вы тратите и что нужно сделать для удовлетворения ваших основных нужд. И только после этого задуматься о наличии излишков», — добавляет она.

Существует множество способов начать управление своими финансами, и одним из популярных методов является правило 50/30/20. Согласно этому методу, выделяется 50% своей зарплаты на основные потребности, такие как жилье, еда и транспорт, 30% идут на развлечения или шопинг, а оставшиеся 20% на создание резервного фонда и пенсионные накопления.

По словам Эванс, четкое понимание того, куда уходят деньги, поможет составить более реалистичное представление о своих финансах. «Важно опираться на реальность своих финансов, — говорит она. — Это поможет вам преодолеть старые привычки и преобразовать их в новые, которые принесут вам пользу».

Новый мета-анализ изучил взаимосвязь между финансовыми проблемами и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования показали, что люди, испытывающие финансовый стресс, подвержены примерно на 19% большему риску столкнуться с серьезными сердечно-сосудистыми проблемами, такими как инфаркт миокарда, инсульт или внезапная смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.