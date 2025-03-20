В сериале «Сайнфелд» Джейсон Александр играет персонажа, который постоянно терпит неудачу в романтических ухаживаниях. Во время съемок его личная жизнь складывалась совсем иначе. Актер был счастливо женат на своей жене Даене Тайтл и оставался в счастливом браке более 40 лет. Они съехались через три недели после знакомства и вскоре поженились. Он рассказал о секрете их долгого союза.

«Я женат на женщине, которая живет тем, о чем я впервые услышал в “Изюминке на солнце”, — сказал он. — Там это как бы цитируется, но она это делает. Это звучит примерно так: в мой худший день она вспоминает обо мне в мой лучший день и манит меня обратно». Актер утверждает, что у всех бывают худшие дни и если у человека есть партнер, который может это сделать, — не нужно отказываться от него.

То, что описывает Александр, можно рассматривать как форму того, что известные клинические психологи Джон и Джули Готтман называют «ремонтом». Они опросили более 3000 пар и наблюдали за некоторыми из них на протяжении 20 лет, а также изучили более 40000 пар, которые собираются начать парную терапию.

Они утверждают, что в разгар ссоры исправить ситуацию — означает взять паузу, вспомнить, что вы с партнером в одной команде, а затем задать ему вопрос, который покажет, что вы все еще видите в нем человека. По их словам, это может быть что-то вроде простого вопроса: «Хочешь чашечку кофе?».

«Пары, которые действительно добились успеха через несколько лет, были теми, кто сделал “ремонт”, — сказала Джули Готтман..

Напоминая Александру, что в его худшие дни жена все еще помнит, каким человеком он является в лучшие из дей, Тайтл делает заявку на связь и показывает, что по-прежнему ценит их партнерство. По его словам, это редкое качество. «Я счастливый человек», — заявил актер.

Ссоры неизбежны в любых отношениях. Два человека не могут постоянно смотреть на мир одинаково. Но как понять, что отношения имеют прочную основу, когда дело доходит до крайности? Психолог Марк Трэверс, изучающий отношения, пришел к выводу, что успешные связи часто обладают некоторыми ключевыми чертами.