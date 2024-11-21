Прежде чем нанять сотрудника, Тодд Грейвс просматривает резюме, и если он видит, что кандидат меняет место работы каждые два-три года — это красный флаг, говорит предприниматель. По его словам, если потенциальный сотрудник не задерживался на предыдущих местах, вероятно он не задержится и в вашей компании.

Миллиардер, генеральный директор и соучредитель Raising Cane’s Chicken Fingers Тодд Грейвс заявил, что красным флагом №1 при найме новых сотрудников является частая смена работы. Он отметил, что скачки с одного места на другое могут создать у кандидата впечатление человека, который гоняется за разными должностями. Такие люди также склонны использовать во время собеседований язык, который, по их мнению, хочет услышать менеджер по найму, вместо того, чтобы давать подлинные ответы. Это можно заметить, если искать несоответствия в ответах кандидатов на нескольких собеседованиях.

Грейвс всегда пытается оценить уровень страсти каждого кандидата к бренду, и нанимает людей, которые, по его мнению, будут «внутренне мотивированы» работать в Raising Cane’s. Он заметил «огромную связь с успехом», когда сотрудники заботятся о том, что происходит с их коллегами, командой и организацией в целом, вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на собственном карьерном росте. «Это касается наших кассиров и поваров в наших ресторанах», — говорит Грейвс.

Он не одинок в своих опасениях по поводу соискателей, которые часто меняют работу. Более трети менеджеров по найму, опрошенных LinkedIn летом, заявили, что не будут спешить с кандидатом, который недолгое время проработал на разных должностях.

«Если вы проработали там всего девять месяцев, то, возможно, вы и останетесь здесь всего на девять месяцев», — сказал эксперт по карьере в LinkedIn Дрю Маккаскилл. Он рекомендует не упоминать текущие или бывшие места работы, пока интервьюер сам не спросит о них.

Если этот вопрос все-таки возникнет, вы должны быть готовы дать краткое объяснение, которое фокусируется на будущем и ценности, которую вы можете добавить к новой работе, сказал Маккаскилл. Расскажите о том, что вы приобрели благодаря каждому из ваших прошлых опытов, и как это делает вас подходящим для желаемой роли сейчас. Он отметил: «Не давайте менеджерам по найму повода думать, что вы сделали что-то неправильно: “Не извиняйтесь за это”».

Гэри Шапиро всегда задает кандидатам один важный вопрос на собеседовании: «Как скоро вы сможете приступить к работе?» Казалось бы, вопрос простой, но может многое рассказать о соискателе. Если кандидат готов приступить через две недели после увольнения с предыдущей должности, он не получит место в компании.