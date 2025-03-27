На сегодняшнем рынке труда может показаться, что человек выиграл в лотерею, просто получив ответ от рекрутера и приглашение на собеседование. Но даже в сложных рыночных условиях важно знать, что кандидату необходимо от работы, чего он ждет и на что обращает внимание. Эксперт по карьере для поколения Z Джейд Уолтерс назвала «красные флаги» на собеседованиях.

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Она рекомендует обратить внимание на один важный тревожный сигнал, который может уберечь человека от выгорания в будущем: не присоединятся к команде, в которой явно не хватает сотрудников и которая «отчаянно» нуждается в найме.

Основательница Ninth Semester также рассказала, что она всегда спрашивает рекрутера или менеджера по найму, сколько человек в команде, к которой она присоединится, как они работают вместе и как эта роль будет способствовать достижению общих целей команды. По ее словам, если интервьюер описывает команду как «очень скудную» или «очень маленькую», это тревожный сигнал.

Уолтерс говорит, что по собственному опыту, она была в ситуациях, когда команда состояла из двух человек. При этом работу они выполняли за троих. Эксперт утверждает, что недоукомплектованная команда может также быть признаком того, что другие люди пытаются с нее уйти. Она вспоминает, как однажды ее наняли на работу, но вскоре после ее прихода коллега ушел, оставив ее с двойным объемом работы как нового сотрудника.

В связи с этим Уолтерс рекомендует как можно скорее оценить рабочую нагрузку команды и подумать, сможет ли человек преуспеть в такой среде. Конечно, многим соискателям работа нужна срочно, чтобы оплачивать счета. Но тем, у кого немного больше гибкости, может помочь «думать о будущем», отмечает эксперт.

Дженни Вуд проработала в Google почти 18 лет, многие из которых она занимала в качестве менеджера и руководителя компании. Таким образом, у нее была возможность провести собеседование со многими кандидатами на работу. И она знает, что ей нравится видеть. Вуд поделилась своими «зелеными флагами».