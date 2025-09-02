Современные ИИ-модели, возможно, уже превзошли возможности среднего человека в большинстве повседневных задач, не требующих физической активности. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Google DeepMind Джефф Дин.

Rubidium Beach/Unsplash

У человечества до сих пор нет точного определения того, что такое сильный искусственный интеллект (AGI). Однако, по словам Дина, если не гнаться за формулировками, а посмотреть на факты, то сегодняшние модели уже достаточно компетентны во многих областях. «Большинство людей не так уж хороши в случайной задаче, если вы попросите их сделать то, чего они никогда раньше не делали», — отметил он в подкасте Moonshot.

Дин подчеркнул, что ИИ пока не достиг уровня мировых экспертов в каждой конкретной области и все еще может ошибаться. Тем не менее, ученый считает, что в некоторых сферах машины уже близки к тому, чтобы совершать научные и инженерные прорывы быстрее людей. По его прогнозам, в ближайшие 5−20 лет автоматизированные вычисления значительно ускорят прогресс во многих областях.

Это заявление особенно интересно в контексте мнений других лидеров отрасли. Например, глава Google DeepMind Демис Хассабис более оптимистичен и предсказывает появление AGI в ближайшие 5−10 лет. Джефф Дин же предпочитает избегать самого термина AGI из-за его расплывчатости, но его оценка текущих возможностей ИИ говорит о многом.

Ранее глава стартапа Anthropic — разработчика чат-бота Claude — заявил, что уже через год ИИ-модели смогут писать 100% программного кода и заменят множество IT-специалистов.

