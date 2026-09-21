Против четырех крупнейших разработчиков искусственного интеллекта — Anthropic, OpenAI, SpaceXAI и Google — подан коллективный иск в американский суд, авторы которого утверждают, что компании заключили незаконное соглашение о синхронном замедлении темпов развития ИИ. Истцы заявляют, что координация нарушает антимонопольное законодательство США и снижает ценность платных подписок для потребителей.

Unsplash

По версии истцов, ключевым эпизодом координации стало 12 сентября, когда глава Anthropic Дарио Амодеи опубликовал эссе с призывом к отраслевому сотрудничеству ради усиления мер безопасности за счет замедления разработок. В тот же день глава OpenAI Сэм Альтман, глава SpaceXAI Илон Маск и сопредседатель Google DeepMind Демис Хассабис публично поддержали инициативу Амодеи.

Истцы указывают, что подготовка к такому шагу началась раньше: в иске упоминается заявление июля 2026 года, подписанное высокопоставленными сотрудниками нескольких лабораторий, которое признавало «интенсивное конкурентное давление», препятствующее одностороннему замедлению разработок, и призывало власти поддержать глобальные усилия по сдерживанию темпов автоматизации.

Иск подан от имени четырех человек, оплачивающих подписки на ChatGPT, Claude, Grok и Gemini, в интересах предполагаемого общенационального класса других платных подписчиков этих сервисов. Юристы подчеркивают: претензия касается не самого решения компаний индивидуально замедлять прогресс ради безопасности, а именно координации между конкурентами.

Читайте также Главы американских компаний призвали замедлить разработку ИИ, но президент против

По их формулировке, компании не вправе подменять индивидуальную ответственность «коллективным сдерживанием» — это, по мнению истцов, антиконкурентная практика, ограничивающая выгоду потребителей от рыночной конкуренции.

Ведущий адвокат истцов Ник Роули заявил, что контроль над безопасностью и протоколами разработки искусственного интеллекта не должен определяться закрытыми соглашениями между «наиболее могущественными коммерческими технологическими компаниями мира». Представители Anthropic, OpenAI, Google и SpaceXAI инцидент не прокомментировали.

Дарио Амодеи в своем эссе допускал возможные антимонопольные риски предложенной схемы и писал, что правительству США было бы полезно выступить посредником в подобных дискуссиях либо как минимум выдать разрешение на координацию по вопросам безопасности между конкурентами.

Альтман в ответ заявил, что OpenAI поддерживает идею единой федеральной системы требований к безопасности, но не считает необходимым дожидаться антимонопольного исключения или отдельного законодательства для начала такой работы.

Читайте также Сэм Альтман допустил замедление развития ИИ после инцидента с Hugging Face

Политический фон для тяжбы складывается неоднозначный. Президент США Дональд Трамп ранее отверг призывы к регулированию отрасли, назвав их частью «заговора», и заявил о планах сформировать рабочую группу по ИИ с должностью «ИИ-царя».

Сенатор-республиканец от Миссури Джош Хоули на слушаниях в Сенате заявил, что не видит сценария, при котором крупнейшим технологическим компаниям мира можно предоставить исключение из антимонопольных норм ради совместной работы, поскольку это создает риск сговора и подавления конкуренции.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.