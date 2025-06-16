Новости

Главой компании, владеющей модным брендом Gucci, станет CEO из автомобильной промышленности

Французская люксовая группа Kering, владеющая брендом Gucci, планирует назначить новым генеральным директором Луку де Мео, ранее возглавлявшего автоконцерн Renault. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Перестановки в руководстве происходят на фоне кризиса модного бренда.

Фото: Unsplash

Решение связано с разделением ролей председателя совета директоров и генерального директора в Kering, которые до сих пор занимал Франсуа-Анри Пино.

Лука де Мео покинет пост главы Renault 15 июля. За пять лет его руководства акции автопроизводителя выросли почти вдвое. Де Мео уже проявлял интерес к моде, включая партнерство Renault с брендами вроде Agnès B.

Под руководством Франсуа-Анри Пино Kering превратилась в одного из лидеров люксового рынка, но в последние годы уступает конкурентам, таким как LVMH и Hermès, особенно на китайском рынке.

Акции группы упали почти на 80% с пика в августе 2021 года, в основном из-за проблем с Gucci, на который приходится около двух третей прибыли. Попытки оживить бренд сменой дизайнеров в 2023 и 2024 годах пока не принесли успеха, отмечает агентство.

Темы
2025 иностранные бренды компании мода