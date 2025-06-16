Французская люксовая группа Kering, владеющая брендом Gucci, планирует назначить новым генеральным директором Луку де Мео, ранее возглавлявшего автоконцерн Renault. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Перестановки в руководстве происходят на фоне кризиса модного бренда.

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Решение связано с разделением ролей председателя совета директоров и генерального директора в Kering, которые до сих пор занимал Франсуа-Анри Пино.

Лука де Мео покинет пост главы Renault 15 июля. За пять лет его руководства акции автопроизводителя выросли почти вдвое. Де Мео уже проявлял интерес к моде, включая партнерство Renault с брендами вроде Agnès B.

Под руководством Франсуа-Анри Пино Kering превратилась в одного из лидеров люксового рынка, но в последние годы уступает конкурентам, таким как LVMH и Hermès, особенно на китайском рынке.

Акции группы упали почти на 80% с пика в августе 2021 года, в основном из-за проблем с Gucci, на который приходится около двух третей прибыли. Попытки оживить бренд сменой дизайнеров в 2023 и 2024 годах пока не принесли успеха, отмечает агентство.