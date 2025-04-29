Ведущие технологические компании объявляют о радикальном пересмотре своих бизнес-моделей, делая искусственный интеллект (ИИ) основой будущего развития. Российский телеком-гигант МТС, платформа электронной коммерции Shopify и языковой сервис Duolingo практически одновременно заявили о переходе на стратегию AI-first, каждая в своем секторе.

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МТС под руководством Инессы Галактионовой объявила о трансформации из оператора связи в цифровую платформу. Компания планирует инвестировать около 25 млрд руб. ежегодно (10% от OIBDA) в разработки на базе ИИ, включая инфраструктуру для робототехники и распределенные дата-центры. Этот шаг обусловлен стагнацией традиционного телеком-бизнеса — при рекордной выручке в 703,7 млрд руб. за 2024 год чистая прибыль сократилась на 10,1%.

Основатель Shopify Тоби Лютке пошел еще дальше, объявив владение инструментами ИИ обязательным для всех сотрудников компании. Он подчеркнул: «ИИ перестал быть просто консультантом, теперь он берет на себя часть работы». Все проекты Shopify теперь должны включать ИИ-компонент уже на этапе прототипирования.

Аналогичную стратегию анонсировал и CEO Duolingo Луис Фон Ан, сравнив текущий переход к ИИ с революционным решением 2012 года сделать ставку на мобильные приложения. Компания планирует масштабную перестройку рабочих процессов с акцентом на ИИ, включая автоматизацию найма персонала, оценку эффективности работы и постепенный отказ от подрядчиков, чьи функции сможет выполнять искусственный интеллект.

Эксперты единодушно подтверждают формирование глобального тренда. «Мы наблюдаем переход от экспериментального использования ИИ к его системной интеграции в бизнес-процессы», — отмечает аналитик IDC Марк Льюис. Денис Кусков из TelecomDaily добавляет: «Традиционные услуги исчерпали потенциал роста, будущее за облачными сервисами и M2M-решениями».

При этом компании подчеркивают сохранение корпоративных ценностей. Однако очевидно, что 2025 год станет переломным моментом, когда инвестиции в ИИ перейдут из разряда экспериментальных в стратегически оважные для всех участников цифровой экономики.

Ожидается, что подобные трансформации приведут к кардинальному изменению большинства рабочих позиций в этих компаниях в ближайшие 2-3 года. Как отмечают аналитики, главный вызов сейчас — найти баланс между автоматизацией процессов и сохранением человеческого капитала в новых условиях.