Россияне постепенно перестают бояться того, что их труд заменят работы, выяснили в ходе совместного исследования аналитический центр ВЦИОМ и «Корпорация роботов». Так, если в 2018 году такие тревоги выражали 47% опрошенных, то сейчас их доля сократилась до 43%. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Фото: Freepik

Противники активного внедрения автоматизированных систем опасаются, что широкое распространение робототехники может привести к социальной деградации общества. Респонденты также отметили другие потенциальные риски массовой роботизации, включая угрозу кибератак, возможность слежки через роботизированные системы и риск потери контроля над автоматизированными устройствами.

Исследование выявило сдвиги в предпочтениях россиян относительно сфер применения робототехники. Космическая отрасль, ранее занимавшая первое место в рейтинге приоритетов, опустилась на четвертую позицию, тогда как сельское хозяйство поднялось с пятого на третье место. Лидирующие позиции заняли опасные промышленные производства, ликвидация последствий ЧС и агропромышленный комплекс.

Подавляющее большинство участников опроса (83%) положительно оценивают перспективу использования роботов в повседневной жизни, прежде всего для избавления от рутинных бытовых задач. Наибольший интерес к этому проявляют женщины (61% против 45% среди мужчин) и жители крупных городов (61-62% против 44% среди сельских жителей).

Наименее востребованной оказалась функция роботов как собеседников — лишь 6% респондентов поддержали эту идею. Каждый четвертый участник опроса (24%) выразил опасения, что такое применение робототехники может привести к утрате приватности и живого общения, усиливая социальное отчуждение.

Эксперт ВЦИОМ Ксения Таракановская пояснила, что сейчас роботов воспринимают скорее как функциональных помощников, а не как компаньонов для общения. По ее мнению, для изменения этой парадигмы потребуется решение комплекса социально-психологических и этических вопросов, а интеграция роботов в повседневную жизнь должна происходить постепенно.

Читайте также В России разработали ИИ-помощника для создания презентаций

Власти России стремятся увеличить количество промышленных роботов до 100 тыс. единиц, что должно вывести страну в топ-25 государств по уровню роботизации.

Согласно данным Международной федерации робототехники (IFR) за 2024 год, текущий уровень роботизации в России составляет 19 единиц на 10 тыс. работников, что значительно ниже мирового показателя в 162 единицы.