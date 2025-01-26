Донская компания Gloria Jeans закрывает свои швейные фабрики, расположенные в Шахтах и Новошахтинске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в органах власти региона.

Согласно информации, руководство компании нашло более выгодный вариант производства одежды, что стало причиной закрытия швейных фабрик в Шахтах и Новошахтинске. В настоящее время на этих двух фабриках работает более 1,5 тысячи человек, которые уже были уведомлены о закрытии предприятий. В качестве альтернативы компания планирует перенести производство в одну из азиатских стран.

Ранее уже упоминалось, что компания Gloria Jeans намерена закрыть некоторые свои производственные площадки в Ростовской области. Так, швейный цех в Сальске уже закрыт. Сотрудникам этого предприятия были предложены вакансии на других фабриках компании.

Согласно данным, предоставленным Министерством промышленности Ростовской области, компания стремится оптимизировать производственный процесс, отказавшись от арендованных производственных мощностей. Но, несмотря на это, объемы выпускаемой продукции будут сохраняться на уровне 2023 года. В этом году Gloria Jeans увеличила свои продажи на 11% по сравнению с предыдущим годом, а онлайн-продажи достигли отметки в 10 млрд руб.

Ранее исследование «СПАРК-Интерфакса» показало, что представители китайского бизнеса стали чаще открывать компании в России. В 2022-2024 годах количество среднемесячных регистраций юрлиц с участием предпринимателей из КНР выросло в 3,6 раза по сравнению с 2020–2021 годами. Тогда в среднем оформлялось менее 40 китайских компаний в месяц, а в последние 2 года — 135-145.