Исследование «СПАРК-Интерфакса» показало, что представители китайского бизнеса стали чаще открывать компании в России. В 2022-2024 годах количество среднемесячных регистраций юрлиц с участием предпринимателей из КНР выросло в 3,6 раза по сравнению с 2020–2021 годами. Тогда в среднем оформлялось менее 40 китайских компаний в месяц, а в последние 2 года — 135-145.

Также выросло среднемесячное количество регистраций учредителей из «дружественных» стран. Компании из Кыргызстана стали оформляться в 2,2 раза чаще, с 20 до 40-45 в месяц, из Белоруссии — в 1,7 раза (со 120 до 145-150), из Турции — в 1,5 раза (с 10 до 15-18), а из Казахстана — в 1,4 раза (с 20 до 30-35).

При этом число регистраций компаний с учредителями из «недружественных» стран упало более чем на 60%. С 2022 года их было зарегистрировано более 600, 86% из которых пришлось на бизнесменов из ЕС.

Эксперты отмечают, что в целом санкции не повлияли на интерес нерезидентов к созданию новых бизнесов в России. В 2024 году компании с иностранными собственниками регистрировались в стране на 16% чаще, чем в 2023 году. При этом из 6,5 тыс. новых компаний почти 2 тыс. были аффилированы с Китаем.

Среди всех оформлений иностранного бизнеса в 2023-2024 годах, 34% пришлось на оптовую торговлю. Доля розницы в регистрациях достигла 16%, а строительства снизилась до 10%. Доля Москвы и Московской области в общем числе регистраций выросла с 53% до 61%.

Научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Дмитрий Кузнецов пояснил, что интерес предпринимателей из «дружественных» стран к регистрации бизнеса в России растет в связи с наращиванием объемов торговли с этими государствами.

Также он отметил, что в условиях санкций платежи в пользу аффилированных с иностранными гражданами компаний, зарегистрированных в России, вызывают меньше вопросов у комплаенса банков, участвующих в расчетах.

По мнению директора высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Плеханова Дмитрия Завьялова, увеличение числа регистраций бизнеса с участием Китая и Белоруссии указывает на переориентацию импортно-экспортных потоков и отражает рост товарооборота по этим направлениям.

Эксперт напомнил, что количество компаний с участием нерезидентов в России стабильно сокращалось, и если на пике в 2017 году их было более 180 тыс., то в 2023 году едва превышало 154 тыс. «Для резидентов недружественных стран сейчас в России инвестиционный климат, мягко говоря, неблагоприятный», — отметил он.

Ранее сообщалось, что совокупная рыночная стоимость объектов недвижимости, которую продали в России иностранные компании и фонды с 2022 года по ноябрь 2024 года, составила 416–460 млрд руб. За последний год доля сделок с иностранными активами сократилась с 29% до 10%. Основная волна выхода уже завершилась.