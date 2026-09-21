Фармацевтическая компания AbbVie стала официальным спонсором PGA TOUR и Кубка президентов 2026 года в своей отрасли. Одновременно компания запустила социальную кампанию Birdies for Brain Health, в которой результаты гольфистов будут превращаться в пожертвования в поддержку людей с неврологическими и психическими заболеваниями.

Robert Ruggiero, Unsplash

Кампания стартует на Кубке президентов, который пройдет 22−27 сентября в Medinah Country Club в Иллинойсе. На первом этапе AbbVie направит пожертвования шести организациям, которые помогают пациентам и финансируют исследования мигрени, психических расстройств и болезни Паркинсона. В список вошли American Migraine Foundation, National Headache Foundation, Mental Health America, National Alliance on Mental Illness, Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research и Parkinson’s Foundation.

Одним из оснований для запуска кампании стала оценка Всемирной организации здравоохранения, согласно которой неврологические расстройства затрагивают более трети населения планеты. В AbbVie подчеркивают, что такие заболевания отражаются не только на жизни самих пациентов, но и на их семьях и тех, кто за ними ухаживает.

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С 2027 года кампания будет действовать на протяжении всего сезона. AbbVie начнет делать пожертвования за каждый берди — результат, при котором игрок проходит лунку на один удар лучше установленной нормы. Деньги будут перечисляться по итогам турниров PGA TOUR Signature Events и плей-офф FedExCup.

Лицом кампании станет американский гольфист Гэри Вудленд — победитель US Open 2019 года и один из помощников капитана сборной США на Кубке президентов 2026 года. В 2023 году спортсмен перенес операцию по удалению доброкачественного образования в головном мозге, а позднее публично рассказывал о своем физическом и эмоциональном восстановлении.

Вудленд будет участвовать в материалах кампании и общаться с ее аудиторией, помогая AbbVie рассказывать о жизни людей с неврологическими и психическими заболеваниями, а также их близких.

Для AbbVie новая кампания стала продолжением более широкой стратегии партнерств со спортивными организациями. Компания уже связывала результаты соревнований с благотворительными инициативами. Например, в 2026 году количество страйкаутов в матчах MLB определяло размер пожертвований на исследования рака.

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