Технические специалисты предупреждают подписчиков Netflix о крупной киберафере, в ходе которой преступники отправляют SMS-сообщения от лица компании и похищают важную финансовую информацию. Мошенники начали свою атаку в сентябре и продолжают действовать, сообщая пользователям о фиктивных проблемах с аккаунтом.

Хакеры рассылают SMS, в которых сообщают, что жертва не произвела оплату за подписку и вскоре их аккаунт будет заблокирован. Они также оставляют ссылку, ведущую на поддельный сайт, оформленный под платформу Netflix, где от пользователей требуют ввести учетные данные и информацию о кредитной карте.

Мошенники охватили 23 страны, где доступен Netflix. Сервис компании по-прежнему уязвим, так как на нем не предусмотрена двухфакторная аутентификация. Для входа на платформу требуется только имя пользователя и пароль.

Как отмечают эксперты, схемы мошенничества создают «чувство срочности, требующее немедленных действий». Для многих потеря доступа к Netflix из-за пропущенной оплаты может считаться экстренной ситуацией.

К счастью, пользователи могут легко распознать таких цифровых злоумышленников. Во-первых, Netflix никогда не связывается с клиентами через текстовые сообщения, поскольку крупные компании не отправляют ссылки, требующие подтверждения.

Чтобы избежать обмана, разработчик антивирусов Bitdefender рекомендует пользователям не открывать подозрительные ссылки и вводить адреса веб-сайтов вручную, вместо того чтобы кликать на непроверенные ссылки.

К сожалению, цифровые троянские вирусы не всегда выглядят как подозрительные сообщения с фишингом — они могут уже находиться на телефоне. На этой неделе компания по кибербезопасности McAfee выявила 15 вредоносных приложений, которые были загружены как минимум на 8 млн телефонов Android, и дополнительно предупредила о значительном глобальном увеличении мошеннических кредитных приложений.

Ранее Netflix провела прямую трансляцию исторического боксерского поединка между Майком Тайсоном и Джейком Полом, которая привлекла огромную аудиторию по всему миру. Однако высокие нагрузки на сервис вызвали проблемы с подключением и зависанием экрана.