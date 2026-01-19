Компания ElevenLabs, специализирующаяся на технологии генерации голоса с помощью искусственного интеллекта, ведет переговоры о новом раунде финансирования. По данным источников, знакомых с ситуацией, сделка может почти удвоить стоимость стартапа и довести его оценку до $11 млрд всего за несколько месяцев, пишет Financial Times.

Если переговоры завершатся успехом, ElevenLabs станет самым дорогим стартапом в сфере ИИ в Великобритании, обогнав другие местные компании, такие как Wayve (автономное вождение) и Nscale (облачные вычисления). Это также выведет ее в число самых ценных ИИ-стартапов в Европе, приблизив к французской Mistral AI с оценкой около $12 млрд.



Переговоры начались всего через четыре месяца после предыдущей сделки. В сентябре 2025 года ElevenLabs провела вторичную продажу акций, в ходе которой ее оценили в $6,6 млрд. Еще в январе того же года компания привлекла $180 млн при оценке в $3,3 млрд. Таким образом, за последний год ее стоимость росла стремительными темпами.

Бизнес компании демонстрирует высокие финансовые показатели. В 2025 году ее годовой регулярный доход (ARR) достиг $330 млн. Технология ElevenLabs, создающая реалистичные синтетические голоса, применяется в обслуживании клиентов, озвучке контента и мультиязычном дубляже.



Стартап был основан в Лондоне в 2022 году польскими предпринимателями Мати Станишевски и Петром Дабковски. Помимо штаб-квартир в Лондоне и Нью-Йорке, у компании есть офисы в Варшаве, Бангалоре и Токио. Для упрощения привлечения американского капитала она также зарегистрирована в США.

Среди инвесторов ElevenLabs — ведущие венчурные фонды: Sequoia Capital, Andreessen Horowitz (a16z), Iconiq Capital, NEA, Smash Capital и корпоративное венчурное подразделение FT Ventures.



Новый раунд финансирования ElevenLabs проходит на фоне глобального ажиотажа инвесторов вокруг технологий искусственного интеллекта. При этом европейские ИИ-стартапы в целом пока отстают от американских конкурентов как по объему привлеченных средств, так и по масштабам коммерциализации. Яркий пример — американская OpenAI, ведущая переговоры о раунде, который может оценить ее более чем в $800 млрд.

Источники подчеркивают, что переговоры ElevenLabs находятся на ранней стадии, и условия еще могут измениться.

