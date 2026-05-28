Для некоторых россиян главный корпоративный бонус 2026 года — не ДМС, фрукты и даже не психолог. А офис, до которого не нужно ехать полтора часа с пересадкой на автобус, МЦК, метро и собственное отчаяние. Согласно исследованию сети сервисных офисов SOK, результаты которого есть у «Инка», каждый второй офисный сотрудник в стране приезжает на работу уже уставшим. Еще четверть признается, что дорога до офиса начинает раздражать сильнее самих рабочих задач.

При этом формально ситуация выглядит не катастрофично. Большинство респондентов добираются до работы меньше часа: 26% тратят на дорогу 30–45 минут, еще 22% — от 45 минут до часа. Но реальные цифры расставляют акценты иначе: по данным SuperJob, средняя поездка на работу в Москве на общественном транспорте занимает 62 минуты. Но только туда. В Петербурге — около 60 минут. При этом сами москвичи называют идеальным время в пути 28 минут, петербуржцы — 26, жители Екатеринбурга и Краснодара — и вовсе 20. Разрыв между мечтой и реальностью составляет ровно столько, сколько нужно, чтобы успеть позлиться, устать и потерять весь рабочий настрой.

Несложная математика превращает это в корпоративную проблему: если сотрудник тратит час туда и час обратно пять дней в неделю, за год набегает около 500 часов в дороге — больше 20 полных суток. Это не командировка, не отпуск и не обучение. Это просто потерянное время, которое компания не оплачивает, но последствия которого — оплачивает сполна.

После нескольких лет удаленки и гибридного графика даже такой маршрут многие начинают воспринимать как отдельную неоплачиваемую нагрузку. Две трети участников опроса SOK признали, что дорога напрямую влияет на их продуктивность, а каждый четвертый заявил, что долгая поездка буквально убивает мотивацию еще до начала рабочего дня.

Параллельно данные «Ясно» и «Эйч» фиксируют, что 53% россиян регулярно сталкиваются с профессиональным выгоранием. А каждый второй из них уже увольнялся из-за него. Конечно, выгорание не сводится только к дороге. Но если сотрудник приезжает в офис уже уставшим — рабочий день начинается в минусе, и этот минус постепенно накапливается.

Вместе с этим меняются и требования к работодателям. Больше трети сотрудников теперь считают расположение офиса важным фактором при выборе работы. Каждый пятый предпочтет компанию с офисом в центре города, а ехать «куда-то в область» готовы лишь 7% опрошенных. Показательно, что 36% работников, занятых в гибридном или удаленном формате, прямо заявляют: скорее уволятся, чем согласятся снова ходить в офис пять дней в неделю. Для HR-директора это не абстрактная цифра — это потенциальная волна заявлений при первом же объявлении о «полном возврате в офис».

Особенно иронично это выглядит на фоне многолетней офисной культуры, где нормой считалось вставать в шесть утра, чтобы к девяти добраться через весь город и потом еще полдня восстанавливать психику кофеином. Тогда это называлось «рабочей дисциплиной». Сейчас это называется «фактором, влияющим на решение о смене работы».

Сегодня сотрудники начинают считать не только зарплату, но и стоимость собственной дороги. Половина участников исследования SOK ежедневно тратит на поездки 200–600 руб., а четверть — больше 600 руб. в день. В пересчете на рабочий год — это от 50 тыс. до 150 тыс. руб. из собственного кармана только на то, чтобы добраться до места, где начнется оплачиваемый труд. Неудивительно, что офис в шаговой доступности все чаще воспринимается не как удобство, а как часть компенсационного пакета.

Главным способом добраться до работы остается общественный транспорт — его выбирают 41% респондентов. Еще 22% ездят на личном автомобиле. Пешком до офиса доходят лишь 7% опрошенных — почти как обладатели легендарной привилегии «живу рядом с метро и работой одновременно».

При этом полностью отказываться от офиса люди тоже не хотят. Главной причиной приезжать на работу остаются встречи и совместная работа с коллегами — это отметили 41% респондентов. Еще 36% ценят живое общение, а 31% считают, что офис помогает сосредоточиться лучше, чем домашний стол между холодильником и стиральной машиной. Показательна и общая динамика рынка: доля вакансий с гибридным форматом выросла с 15% в 2023 году до 24% к середине 2025-го. Это не тренд фрилансеров — это массовый запрос обычных офисных сотрудников на право самим выбирать, когда ехать.

Отдельно исследование SOK показало растущий интерес к гибким офисам. Почти половина опрошенных хотели бы иметь возможность пользоваться рабочими пространствами в других городах — например, во время командировок, поездок к родственникам или просто чтобы иногда работать не из своей квартиры. Рынок реагирует: по данным «Авито Недвижимость», спрос на коворкинги по России в 2025 году вырос на 24%. Правда, вместе со спросом растет и цена — стоимость рабочего места в московском сервисном офисе за год увеличилась почти вдвое и достигла 54,4 тыс. руб. в месяц. Так что «работать ближе к дому» становится не только желанием сотрудников, но и отдельной строкой в бюджете работодателя.

После нескольких лет разговоров о «возвращении в офис» рынок постепенно приходит к другой мысли: люди готовы ездить на работу, но больше не готовы считать ежедневный трехчасовую «Гонку героев» чем-то совершенно нормальным. И если раньше компания могла игнорировать этот запрос, то сейчас за такое игнорирование приходится платить: текучкой, выгоранием и соискателями, которые на собеседовании первым делом спрашивают не про зарплату, а про то, где находится офис.

Что это значит для бизнеса

Усталый прямо с утра сотрудник — это измеримые потери. Две трети офисных работников признают, что дорога снижает их продуктивность: компания платит полную ставку за неполную отдачу. 53% россиян регулярно выгорают, каждый второй из них уже менял из-за этого работу — а замена одного сотрудника обходится от половины до двух годовых окладов.

При этом третьтех, кто работает в гибриде или удаленке, предупреждают прямо: скорее уволятся, чем вернутся в офис на пять дней в неделю. В условиях напряженного рынка труда это уже не угроза — это план действий. Офис в неудобном месте давно перестал быть просто неудобством. Он стал скрытой статьей расходов, которую никто не вносит в бюджет — но которую бизнес все равно оплачивает.

