Почти половина российских руководителей, опрошенных для аналитики сети сервисных офисов SOK, считает выгорание сотрудников проявлением нежелания работать — проще говоря, ленью. При этом они же признают, что это состояние напрямую влияет на продуктивность и качество работы. Подробности — в распоряжении «Инка».

В опросе приняли участие 1100 офисных работников (руководители отделов, HR-менеджеры и собственники бизнеса) из 16 крупных городов России. 48% респондентов воспринимают выгорание как «лень», 17% связывают его с корпоративной культурой, еще 17% признают существование такого состояния, а 13% считают его серьезной проблемой для бизнеса. При этом исследование допускало множественный выбор, поэтому оценки частично пересекаются и отражают скорее размытое отношение к теме, чем четкое распределение мнений.

Как бы ни называлось это состояние у работников, сами руководители фиксируют его заметные последствия. Так, более половины опрошенных (52%) отмечают снижение продуктивности, 45% — ухудшение здоровья сотрудников, а 41% — рост числа ошибок и падение инициативности.

Главными причинами выгорания респонденты называют перегруженность работой (54%), проблемы с мотивацией (46%) и недостаток коммуникации с руководством (44%). При этом большинство считает, что с реальными симптомами сталкивается лишь 10–20% сотрудников.

Формат работы, по мнению опрошенных, влияет на состояние сотрудников неоднозначно: 33% считают наиболее эффективным гибридный формат, 11% — работу из офиса, а 16% уверены, что формат не имеет значения.

В то же время медики и ученые не согласны с тем, что выгорание — это отмазка или модный термин. В Международной классификации болезней (ICD‑11) оно официально описано как синдром хронического рабочего стресса.

ВОЗ выделяет три признака:

истощение,

нарастающий цинизм

снижение эффективности.

Формально это не болезнь, но последствия вполне реальные — тревожные расстройства, нарушения сна, рост ошибок, конфликты в командах, желание уволиться.

Масштаб проблемы в России говорит сам за себя. Среди медработников выгорание фиксируют примерно у 60% опрошенных, среди молодых врачей — у более чем 85%, у них же выявляют высокий уровень тревоги и депрессии.

Выгорание возникает, когда нагрузка, дедлайны и эмоциональные требования хронически превышают то, что человек может контролировать: свой график, поддержку от руководства, ощущение справедливости и смысла.

ВОЗ ограничивает термин рабочей сферой, но похожие синдромы описаны и у родителей, и у студентов, и у спортсменов. Родительское выгорание, включающее ту же триаду: истощение, дистанцирование, ощущение собственной несостоятельности, — тоже влияет на психическое здоровье и, косвенно, на работу.

Для бизнеса здесь два практических вывода. Первый : медицинская рамка снимает моральную оценку — это не «нежелание работать», а предсказуемая реакция организма на хронический стресс. Второй : разрыв между тем, как сотрудники переживают выгорание, и тем, как руководство это интерпретирует («лень», «слабость»), сам по себе усугубляет ситуацию — он мешает признавать проблему и работать с ее организационными причинами. На конкурентном рынке труда это уже не этический, а вполне операционный риск.

