Компания AniTech (разработчик платформы искусственного интеллекта для выявления ранних признаков депрессии) планирует запустить технологию для борьбы с психическими заболеваниями и самоубийствами среди гонконгцев в 2026 году. Об этом сообщает SCMP со ссылкой на заявление генерального директора Кэнди Лау По-чун.

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AniTech использует платформу, основанную на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), для профилактики заболеваний. Компания ориентируется на молодежь и пожилых людей. Эти группы особенно подвержены высокому уровню стресса, отмечается в заявлении организации.

«Хотя законодатели Гонконга прилагают усилия для поддержки людей с психическими заболеваниями и борьбы с сопутствующими самоубийствами, этих мер недостаточно для выявления скрытых пациентов, например с легкими симптомами», — отметила глава проекта. Гендиректор добавила, что AniTech предлагает инструмент для раннего скрининга и профилактики болезни.

Соучредитель компании Эдди Ма Чи-хим разработал платформу AniTech на основе многолетнего опыта изучения сигналов ЭЭГ. Ее работа включает запись сигналов энцефалограммы в режиме реального времени с помощью неинвазивного диагностического метода, который предполагает использование специальной шапочки с электродами. Полученные сигналы записываются и анализируются с помощью искусственного интеллекта.

Компания планирует повысить точность прогнозирования депрессии с 90% до 95% после включения данных ЭЭГ пациентов из Гонконга. Разработчики рассчитывают, что помогут врачам проводить предварительный скрининг пациентов и лучше контролировать эффективность лекарств.

AniTech — единственный партнер гонконгской компании Cisema, предоставляющей услуги по доклиническим исследованиям и тестированию продукции медицинским компаниям. Компания стала одним из 10 победителей июльского конкурса стартапов, который организовал Совет по развитию торговли Гонконга.

Ранее «Инк» писал, что сфокусированный ультразвук (FUS) является эффективным в лечении депрессии.