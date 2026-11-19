Гонконгская группа Jardine Matheson (Jardines) рассматривает возможность привлечения внешних инвесторов через собственный фонд, похожий на фонды прямых инвестиций. Средства могут направить на финансирование новых приобретений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждениями внутри компании.

Manson, Unsplash

Пока идея находится на ранней стадии, и компания может отказаться от ее реализации. Одним из факторов, который, по данным источников FT, стимулирует обсуждение, стали планы властей Гонконга расширить налоговые льготы для управляющих инвестиционными фондами, в том числе на вознаграждение за успешное управление капиталом.

Jardines, основанная в 1832 году, постепенно меняет бизнес-модель: вместо преимущественно прямого управления компаниями группа намерена сосредоточиться на долгосрочных инвестициях и владении перспективными предприятиями.

Изменения ускорились после назначения генеральным директором Линкольна Пана, ранее занимавшего пост сопредседателя подразделения прямых инвестиций инвестиционной компании PAG.

В мае 2026 года Jardines договорилась о покупке австралийской сети диагностических центров I-MED за $2,4 млрд. В ближайшие четыре-пять лет компания рассчитывает провести еще три приобретения сопоставимого масштаба. По оценке, для этого потребуется около $7−8 млрд.

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Помимо создания собственного фонда, Jardines рассматривает и другие способы привлечения капитала: совместные сделки с другими инвесторами, выпуск облигаций и продажу существующих активов. При этом пока неизвестно, будет ли возможный фонд взимать стандартную для индустрии комиссию за управление.

Одновременно группа пересматривает инвестиционный портфель. Компания намерена оценивать активы с годовой доходностью ниже 7% и ориентироваться на доходность не менее 11% для новых вложений.

Еще одна цель — высвободить не менее $4 млрд капитала к 2030 году за счет продажи активов и перераспределения средств. По данным компании, за 2026 год ей уже удалось высвободить $1,4 млрд.

Таким образом, Jardines ищет новые источники финансирования для масштабной инвестиционной программы. Создание собственного фонда могло бы стать одним из инструментов этой стратегии, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.

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