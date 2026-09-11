Инвестиционная компания Luma Group завершила формирование своего первого венчурного фонда LumaBio I объемом $410 млн для вложений в биотехнологии и другие проекты в сфере наук о жизни. От обычных венчурных фондов он отличается сроком работы. Так, вместо стандартных примерно десяти лет Luma заложила сразу 15, чтобы не продавать перспективные биотех-активы раньше времени.

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По данным The Wall Street Journal, дополнительные пять лет должны дать Luma больше свободы при выборе момента для выхода из инвестиций. Фонд сможет дождаться, пока перспективная компания пройдет больше этапов разработки, станет зрелее и потенциально будет стоить дороже. При этом держать каждую инвестицию все 15 лет Luma не обязана — речь именно о возможности не продавать актив только потому, что подходит к концу стандартный срок жизни фонда.

В Luma объясняют необычную структуру длинным циклом разработки новых методов лечения: от ранней научной идеи до клинических испытаний и коммерциализации могут пройти годы. Поэтому наиболее перспективный биотех-проект способен только подойти к ключевым этапам развития к тому моменту, когда обычный десятилетний венчурный фонд уже должен возвращать деньги инвесторам.

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Luma Group в 2023 году основали Джош Финк и Темасап Хан — сейчас Финк занимает должность управляющего члена компании, а Хан работает партнером. Тогда же начал инвестировать LumaBio I: фонд появился в период спада венчурного финансирования биотеха, а сбор капитала растянулся примерно на три года. В него вложились страховые компании, семейные офисы, суверенные фонды, финансовые организации и состоятельные частные инвесторы.

LumaBio I уже собрал портфель из биотехнологических компаний, среди которых Altos Labs, Arsenal Biosciences, Character Biosciences, Coultreon Biopharma и SciThera. По данным The Wall Street Journal, фонд рассчитывает в итоге поддержать около 15 проектов, причем часть стартапов Luma не просто финансирует, а помогает создавать с нуля.

Первым заметным выходом для Luma стала Vaccine Company, которую инвестфирма в 2024 году помогла создать и профинансировала на раннем этапе. Стартап разрабатывает вакцины нового поколения, а его ведущий препарат — готовый к первой фазе испытаний кандидат для профилактики инфекции, вызванной вирусом Эпштейна — Барр. В мае 2026 года Eli Lilly договорилась купить Vaccine Company: ее акционеры могут получить до $1,55 млрд наличными с учетом будущих выплат за достижение клинических и коммерческих целей.

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