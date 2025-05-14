Миллиардер из Гонконга Джозеф Лау собирается продать коллекцию вин, оценочная стоимость которой превышает $4,5 млн, — и это не первая его продажа, сообщает Bloomberg со ссылкой на аукционный дом Christie’s.

Лау предлагает более 200 лотов изысканных вин в рамках «Недели роскоши» аукциона Christie’s, которая пройдет в Гонконге в середине мая 2025 года. Самый дорогой лот — 10 бутылок Vosne-Romanée Cros-Parantoux — может быть продан за $182 тыс.

Магнат не впервые решился расстаться с коллекцией изысканных вин — это уже третья продажа Лау на аукционе Christie’s после успешных торгов в 2022 году. Выручка с прошлых продаж составила примерно $16 млн.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Лау оценивается в $5 млрд.