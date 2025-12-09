Корпорация Google раскрыла планы по выпуску в 2026 году двух различных типов «умных очков» с интеграцией искусственного интеллекта. В своем блоге компания подтвердила, что устройства были анонсированы на конференции Google I/O, где также было объявлено о сотрудничестве с Samsung, Gentle Monster и Warby Parker для их создания.

Freepik

По мнению аналитиков Bloomberg, эти продукты займут разные ценовые и функциональные ниши, составив конкуренцию линейке очков от Meta*, которые уже представлены на рынке.

Первый класс устройств — это аудиоориентированные очки без экрана, оснащенные динамиками, микрофоном и камерой. Их ключевая задача — обеспечить постоянное голосовое взаимодействие с ИИ-ассистентом Gemini, позволить делать снимки и получать голосовые ответы на вопросы. Именно эта модель должна поступить в продажу в 2026 году.

Второй продукт — это очки с встроенным дисплеем, способные показывать контекстную информацию прямо перед глазами пользователя. Такая функция может использоваться для отображения навигационных подсказок, субтитров при переводе речи или иных полезных данных. Сроки вывода этой модели на рынок пока не уточняются.

Анонс Google знаменует обострение конкуренции на рынке интеллектуальных носимых устройств. В настоящее время Meta* остается одним из самых активных игроков, предлагая как успешные доступные модели в партнерстве с Ray-Ban, так и более дорогие варианты с дисплеями.

Ожидается, что в ближайшие годы к гонке присоединятся и другие гиганты: Snap планирует выпустить свои потребительские очки дополненной реальности в следующем году, а Apple — представить собственную разработку также в 2026 году.

* — признана в России экстремистской и запрещена.