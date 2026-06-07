Google заключила со SpaceX соглашение об аренде вычислительных мощностей на $920 млн в месяц — сделка раскрыта в регуляторной документации, поданной компанией 5 июня 2026 года, за неделю до ожидаемого выхода SpaceX на биржу Nasdaq. По условиям договора, Google получит доступ примерно к 110 тыс. GPU и CPU производства Nvidia, а также сопутствующей инфраструктуре в период с октября 2026 по июнь 2029 года.

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Сделка по структуре и срокам близка к соглашению SpaceX с Anthropic, заключенному в конце мая. По тому договору Anthropic обязалась платить $1,25 млрд в месяц до 2029 года за аренду всех доступных мощностей дата-центра Colossus 1 близ Мемфиса, штат Теннесси, — объекта, который xAI (ныне входящая в состав SpaceX) изначально строила для собственных нужд. Объем вычислительных ресурсов по сделке с Google составляет примерно вдвое меньше, чем у Anthropic в Colossus 1. Какой именно дата-центр будет задействован для Google, SpaceX не уточнила; ранее Илон Маск давал понять, что Colossus 2 зарезервирован для xAI.

Представитель Google объяснил сделку неожиданно высоким спросом на недавно запущенные ИИ-продукты компании: «Это краткосрочное соглашение, призванное обеспечить нам промежуточные мощности для удовлетворения резко возросшего клиентского спроса на нашу агентную платформу Gemini Enterprise, который оказался выше, чем мы ожидали». Примечательно, что Google, по ряду оценок, является крупнейшим в мире единоличным владельцем ИИ-инфраструктуры — в отличие от Anthropic, которая до аналогичной сделки испытывала острый дефицит вычислительных мощностей и подняла лимиты использования своих сервисов в день объявления контракта с SpaceX.

Договор содержит клаузулу о досрочном расторжении: обе стороны вправе выйти из соглашения с уведомлением за 90 дней после 31 декабря 2026 года. До сентября 2026 года Google будет наращивать использование мощностей по льготному тарифу. Если SpaceX не обеспечит доступ к согласованному количеству GPU до 30 сентября 2026 года, у Google после месячного льготного периода возникает право либо немедленно расторгнуть договор, либо принять фактически предоставленный объем с пропорциональным снижением ежемесячного платежа.

Материнская компания Google — Alphabet — в 2026 году направит на капитальные вложения свыше $180 млрд и ожидает, что в 2027 году эта сумма «существенно возрастет». Для финансирования экспансии Alphabet недавно провела дополнительную эмиссию акций на $80 млрд. Аренда чужой инфраструктуры в данном контексте — инструмент оперативного закрытия дефицита мощностей в промежутке до ввода собственных объектов.

Сделка анонсирована ровно за неделю до старта торгов акциями SpaceX на Nasdaq. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания рассчитывает привлечь около $75 млрд при оценке в $1,75 трлн — что станет крупнейшим IPO в истории. Google является давним инвентором в SpaceX: после размещения ее пакет оценивается более чем в $100 млрд. Параллельно компании, по имеющимся данным, обсуждают совместное строительство орбитальных дата-центров — одного из ключевых элементов постIPO-стратегии SpaceX.

За несколько недель SpaceX превратилась в одного из крупнейших операторов коммерческой ИИ-инфраструктуры: суммарно соглашения с Anthropic и Google генерируют компании выручку порядка $2,17 млрд в месяц только по двум контрактам на аренду вычислительных мощностей. Это меняет позиционирование компании: наряду с ракетостроением и спутниковым интернетом Starlink SpaceX формирует третье крупное направление бизнеса — инфраструктуру для ИИ.

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