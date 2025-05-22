Google DeepMind представила на выставке Computex 2025 новую универсальную модель искусственного интеллекта (ИИ). Эта разработка направлена на решение ключевых проблем современной робототехники, связанных с адаптивностью и универсальностью роботов. Ранее роботам требовалось длительное переобучение для работы в новых условиях или выполнения незнакомых задач, что существенно ограничивало их практическое применение и экономическую эффективность.

Новая ИИ-модель от Google DeepMind позволяет роботам адаптироваться к незнакомым средам без необходимости дополнительного переобучения. Кроме того, роботы, оснащенные этой системой, способны понимать и реагировать на команды, отдаваемые на естественном языке в режиме реального времени.

Это открывает новые горизонты для взаимодействия человека и машины, делая его более интуитивным и продуктивным. Демонстрация на Computex показала, как роботы справляются со сложными физическими задачами с повышенной ловкостью.

Суть инновации заключается в создании универсальной программной платформы для ИИ-агентов, построенной на базе нейросети Gemini. Это позволяет роботам не просто следовать заложенным алгоритмам, а анализировать ситуацию и принимать решения, основываясь на полученных данных и общем понимании контекста.

Такой подход значительно расширяет спектр задач, которые могут выполнять автономные системы, от промышленного производства до бытового использования.

Эта разработка Google DeepMind укрепляет позиции компании на быстрорастущем рынке робототехники и искусственного интеллекта. Предлагая более гибкие и интеллектуальные решения, Google напрямую конкурирует с другими технологическими гигантами, такими как OpenAI, которые также активно инвестируют в подобные исследования.

Успешное внедрение такой технологии может привести к значительной экономии для предприятий за счет автоматизации более сложных процессов.

