Абсолютное большинство (90%) разработчиков видеоигр уже внедряют искусственный интеллект в рабочие процессы. Это следует из результатов исследования The Harris Poll, представленного компанией Google Cloud на конференции разработчиков devcom 2025. Данные подчеркивают актуальность инноваций на фоне роста затрат на разработку и насыщения рынка.

Unsplash

Согласно опросу, проведенному среди 615 разработчиков из США, Южной Кореи, Норвегии, Финляндии и Швеции, 97% респондентов считают, что генеративный ИИ трансформирует игровую индустрию.

Технология влияет на ключевые аспекты разработки. Так, 95% опрошенных отмечают снижение рутинных задач, что позволяет сосредоточиться на стратегических и творческих элементах. В частности, ИИ ускоряет тестирование и балансировку игр (47%), локализацию и перевод (45%), а также генерацию кода (44%). ИИ-агенты применяются для оптимизации контента (44%), динамической балансировки (38%) и процедурной генерации миров (37%).

Разработчики используют инструменты для динамического дизайна уровней, анимации и написания диалогов (36%), что стимулирует эксперименты с новыми механиками (93%) и жанрами (92%).

В сфере опыта игроков 89% специалистов фиксируют изменения ожиданий от применения ИИ: геймеры хотят более живые миры (37%) и адаптивных неигровых персонажей (34%).

Почти каждый третий опрошенный (29%) считает, что технология может уравнять шансы для независимых студий в конкуренции с крупными компаниями.

Среди вызовов — стоимость внедрения (24%), необходимость обучения персонала (23%) и сложности оценки эффективности (22%). Разработчики обеспокоены владением данными (63%), конфиденциальностью (35%) и правами на сгенерированный контент (32%).

Для спешного внедрения ИИ 40% разработчиков рекомендуют пилотные тесты, 39% — согласование с творческими целями и обучение сотрудников, а 38% — четкие критерии оценки успешности внедрения ИИ.