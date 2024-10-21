Google анонсировала новые модели Chromebook совместно с Samsung и Lenovo. В частности, в модели Galaxy Chromebook Plus от Samsung компания также представила новую многофункциональную клавишу быстрой вставки. Компания не хочет оставлять без внимания и пользователей Chromebook, она добавила новые функции с поддержкой ИИ для существующих устройств, сообщает TechCrunch.

Клавиша быстрой вставки, которая также выполняет функцию клавиши Caps, открывает новое меню с доступом к инструменту «Помогите мне написать», работающему на базе Gemini-технологии по поиску эмодзи и GIF, истории посещений для быстрого копирования ссылок, интегрированному поиску Google Drive, а также к инструментам для быстрых вычислений, добавления дат и преобразования единиц измерения.

На данный момент клавиша быстрой вставки присутствует только на новом Samsung Galaxy Chromebook Plus. Google заявила, что планирует добавить клавишу на другие устройства Chromebook Plus. Однако это новое меню доступно всем пользователям через сочетание клавиш Launcher Key + F.

Ранее в этом году Google представила на устройствах Chromebook Plus инструмент для написания текстов с использованием ИИ и генератор обоев на основе ИИ. Теперь же появился инструмент «Помогите мне прочитать», который позволяет обобщать все PDF-файлы, статьи или веб-сайты одним нажатием правой кнопки мыши.

Google представила живую транскрипцию для Meet в 2022 году. За прошедшие годы она продемонстрировала различные технологии перевода. Теперь Chromebook Plus получит функцию живого перевода, которая будет показывать подписи более чем на 100 языках для такого контента, как совещание Zoom, поток YouTube или локальный видеофайл.

Компания также улучшает видеозвонки: имитация микрофона на основе ИИ позволяет снизить уровень шума, а реверберация в помещении — добиться чистого звука. Кроме того, пользователь может настроить параметры внешнего вида видеозвонков, чтобы отрегулировать освещение, яркость и многое другое.

Приложение Google для диктофона на Pixel уже умеет расшифровывать аудио с помощью встроенной функции преобразования речи в текст. Теперь компания делает его доступным для Chromebooks с функциями обнаружения диктора и краткой транскрипции.

Для всех Chromebooks тоже есть множество обновлений. Google теперь прикрепляет веб-приложение Gemini на панели, чтобы пользователи могли быстро получить доступ к помощнику ИИ без необходимости открывать браузер.

Еще одна функция — Welcome recaps, которая дает визуальный обзор того, где человек был в последний раз на любом устройстве. Она также показывает предложения, например статью, которую человек читал в Chrome на устройстве Android или iOS. Welcome recaps показывает напоминания о необходимости присоединиться к следующему звонку или ярлык недавно открытого файла.

В Chromebook также появились настраиваемые режимы Focus, аналогичные функции Focus в iOS, которая включает режим «Не беспокоить» через определенный промежуток времени. Пользователи также могут воспроизводить белые шумы через звуковые ландшафты или выбрать плейлист YouTube Music.

Более того, ChromeOS позволит пользователям прикреплять файлы к док-станции Chromebook, чтобы облегчить доступ к ним в режиме онлайн или офлайн. Компания также добавила, что приложение Goodnotes, популярное в сфере образования, теперь оптимизировано для Chromebook, поддерживающих метод ввода с помощью стилуса.

Google хочет, чтобы все желающие больше пользовались ее инструментами ИИ, и поэтому дарит план Google One AI Premium Plan с доступом к Gemini Advanced и Gemini в Docs, Sheets, Slides, Gmail и других приложениям на три месяца новым покупателям Chromebook и на 12 месяцев — новым покупателям Chromebook Plus.

Ранее Google объявила, что инвестирует 36 млрд тайских батов, или $1 млрд, в Таиланд для создания нового центра обработки данных и расширения облачной инфраструктуры страны.