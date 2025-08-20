Google Docs получил новую функцию на базе ИИ-модели Gemini, которая позволяет генерировать аудиоверсии документов. Теперь пользователи могут прослушивать текст вместо того, чтобы читать его. Это удобно для многозадачности, проверки текста на слух или для людей с нарушениями зрения.

Freepik

Новая возможность позволяет настраивать воспроизведение. Пользователи могут выбирать различные голоса для озвучки и регулировать скорость чтения. Это делает прослушивание более комфортным и персонализированным. Доступ к функции можно получить через меню «Инструменты», выбрав опцию «Аудио > Слушать эту вкладку».

Авторы документов также получили новый инструмент. Они могут вставлять прямо в текст специальную настраиваемую кнопку воспроизведения. Читатели, получившие доступ к документу, смогут нажать на нее, чтобы сразу начать прослушивание. Это упрощает обмен аудиоверсиями и делает документы более интерактивными.

Эта функция является развитием идеи, анонсированной Google в апреле, о превращении документов в ИИ-подкасты. Однако текущая реализация более практична для повседневных задач, когда нужно просто прослушать написанный текст. Она ориентирована на повышение удобства и доступности работы с документами.

На данный момент функция имеет некоторые ограничения. Она доступна только на настольных компьютерах и работает исключительно с документами на английском языке. Воспользоваться ею могут пользователи Workspace с бизнес-, корпоративными или образовательными тарифами, а также обладатели подписок AI Pro и Ultra.

