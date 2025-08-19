Компания Google раскрыла, как ее собственные сотрудники ежедневно используют инструменты искусственного интеллекта, такие как Gemini и Imagen, для повышения эффективности своей работы.

Greg Bulla/Unsplash

Наиболее впечатляющие результаты достигнуты в разработке программного обеспечения. По данным компании, ИИ помогает генерировать 30% нового кода, который затем проверяют инженеры. Это привело к увеличению скорости разработки примерно на 10%. Кроме того, ИИ-агент автоматически обрабатывает 12% дублирующихся отчетов об ошибках, освобождая время разработчиков для более сложных задач.

ИИ активно применяется и в других подразделениях. Отдел маркетинга использует Gemini для мозгового штурма и создания черновиков сценариев для YouTube. На последней конференции Google I/O с помощью ИИ было создано 219 слайдов для презентаций, а 80% использованных видео были сгенерированы моделями Veo или Imagen. В отделе продаж внутренний ИИ-инструмент на 78% увеличил количество обработанных запросов от клиентов Google Cloud.

Эффективность ИИ проявляется и в рутинных офисных задачах. В Google Meet функция создания автоматических заметок и резюме встреч только за июнь помогла более 50 млн участников. Отдел кадров использует ИИ для более эффективного поиска кандидатов, а повара в кафетериях компании с помощью ИИ-аналитики сократили пищевые отходы на одного сотрудника примерно на 39% по сравнению с 2019 годом.

Проведенное ранее исследование показало, что люди, использующие в своей работе ИИ, по своей производительности сравнимы с двумя сотрудниками.