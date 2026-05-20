Google и Samsung показали на конференции I/O 2026 первые публичные прототипы умных очков на платформе Android XR со встроенным ассистентом Gemini. Вместе с брендами Gentle Monster и Warby Parker компании представили два типа устройств: аудиоочки и очки с дисплеем. Первыми в продажу должны выйти аудиоочки — релиз запланирован на осень 2026 года.

Аудиоочки активируются голосовой командой «Hey Google» или касанием оправы. В режиме реального времени они позволяют задавать вопросы об объектах в поле зрения, получать пошаговую навигацию с учетом ориентации в пространстве, звонить и отправлять сообщения без рук, а также снимать и редактировать фото и видео. Ответы ассистента звучат через встроенные динамики. Очки с дисплеем, по заявлению Google, появятся позже.

CNBC и The Verge, получившие доступ к прототипам, пишут, что устройства прошли несколько итераций дизайна, включая изменения в конструкции вычислительного модуля.

Главная сложность для таких устройств — не только дизайн, но и работа ИИ в маленьком корпусе. Очкам нужно быстро отвечать на запросы, обрабатывать звук с учетом приватности, экономно расходовать заряд и точно понимать положение пользователя в пространстве. Поэтому в подобных устройствах обычно приходится сочетать быстрые локальные вычисления с обращением к облаку для более тяжелых мультимодальных задач.

По данным CNBC, Google позиционирует Android XR как платформенный ответ на Ray-Ban Meta*. При этом ключевые вопросы пока остаются открытыми: компания не раскрыла цену, точные даты поставок и условия доступа к SDK для разработчиков. Совместимость с iOS заявлена, но технические ограничения пока неизвестны.

Отдельный вопрос — приватность. Рынок будет следить за тем, как Google и Samsung объяснят пользователям и регуляторам, что происходит с аудио, камерой и локальной обработкой данных. Для умных очков это особенно чувствительная тема: устройство находится на лице, постоянно видит окружение и может собирать данные в реальном времени.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ

