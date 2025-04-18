Согласно отчету Google по безопасности рекламы за 2024 год, компания активно внедряет технологии искусственного интеллекта не только для реагирования на нарушения политики, но и для их предотвращения. Большие языковые модели (LLM) позволили Google обнаруживать схемы злоупотреблений с меньшим набором данных, что значительно повысило эффективность работы.

Фото: Freepik

За отчетный период Google удалила 5,1 млрд рекламных объявлений и ограничила еще 9,1 млрд. Компания приостановила деятельность 39,2 млн рекламных аккаунтов, большинство из которых были заблокированы до размещения рекламы. В издательском сегменте были приняты меры против 1,3 млрд страниц и более 220 тыс. сайтов, причем 97% проблемных страниц были выявлены ИИ-моделями.

Особое внимание уделялось борьбе с мошенничеством, включая имитацию общественных деятелей с использованием ИИ-контента. Google сформировала специальную команду, которая приостановила работу более 700 тыс. рекламных аккаунтов, причастных к такой деятельности, что привело к снижению количества жалоб пользователей на 90%.

Несмотря на прогресс, исследования, проведенные журналом Time и компанией Adalytics, выявили серьезные упущения: от дезинформации на выборах в Индии до направления рекламных доходов на сайты с материалами о жестоком обращении с детьми. Это подчеркивает, что ИИ, хотя и обеспечивает более быстрое и широкое покрытие, не безупречен в обеспечении безопасности рекламы.

В апреле 2025 года судья федерального суда Леони Бринкема постановила, что Google незаконно поддерживала монополию в сфере рекламных технологий. В 115-страничном решении указано, что компания нарушила закон, установив доминирующее положение в системе размещения рекламы на веб-сайтах. Это второй случай за год, когда суд признал Google нарушителем антимонопольного законодательства. В итоге, по словам экспертов, это может привести к выделению рекламного подразделения в отдельную организацию.