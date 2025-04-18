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Google использует ИИ для блокировки миллиардов рекламных объявлений, но этого недостаточно

Google использует ИИ для блокировки миллиардов рекламных объявлений, но этого недостаточно

Согласно отчету Google по безопасности рекламы за 2024 год, компания активно внедряет технологии искусственного интеллекта не только для реагирования на нарушения политики, но и для их предотвращения. Большие языковые модели (LLM) позволили Google обнаруживать схемы злоупотреблений с меньшим набором данных, что значительно повысило эффективность работы.

Фото: Freepik

За отчетный период Google удалила 5,1 млрд рекламных объявлений и ограничила еще 9,1 млрд. Компания приостановила деятельность 39,2 млн рекламных аккаунтов, большинство из которых были заблокированы до размещения рекламы. В издательском сегменте были приняты меры против 1,3 млрд страниц и более 220 тыс. сайтов, причем 97% проблемных страниц были выявлены ИИ-моделями.

Особое внимание уделялось борьбе с мошенничеством, включая имитацию общественных деятелей с использованием ИИ-контента. Google сформировала специальную команду, которая приостановила работу более 700 тыс. рекламных аккаунтов, причастных к такой деятельности, что привело к снижению количества жалоб пользователей на 90%.

Несмотря на прогресс, исследования, проведенные журналом Time и компанией Adalytics, выявили серьезные упущения: от дезинформации на выборах в Индии до направления рекламных доходов на сайты с материалами о жестоком обращении с детьми. Это подчеркивает, что ИИ, хотя и обеспечивает более быстрое и широкое покрытие, не безупречен в обеспечении безопасности рекламы.

В апреле 2025 года судья федерального суда Леони Бринкема постановила, что Google незаконно поддерживала монополию в сфере рекламных технологий. В 115-страничном решении указано, что компания нарушила закон, установив доминирующее положение в системе размещения рекламы на веб-сайтах. Это второй случай за год, когда суд признал Google нарушителем антимонопольного законодательства. В итоге, по словам экспертов, это может привести к выделению рекламного подразделения в отдельную организацию.

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