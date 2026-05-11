Компания Google изменила описание функции локального ИИ в своем браузере Chrome, убрав из него фразу о том, что данные пользователей не отправляются на серверы компании. Нововведение заметили пользователи Reddit в новых версиях браузера.

Ранее Chrome сообщал, что ИИ-функции работают прямо на устройстве «без отправки ваших данных на серверы Google». После обновления эта часть текста исчезла, что вызвало вопросы у специалистов по конфиденциальности.

В Google заявили, что принцип работы не изменился: модель Gemini Nano по-прежнему обрабатывает данные локально. По словам компании, правку внесли из-за запуска Prompt API — инструмента, который позволяет сайтам взаимодействовать с ИИ-моделью внутри браузера.

В таких случаях сайты могут получать ответы от локальной модели пользователя, и именно это, вероятно, заставило Google отказаться от прежней формулировки о «неотправке данных».

Gemini Nano встроена в Chrome с 2024 года и автоматически загружается на устройства пользователей. Позже Google добавила возможность отключать и удалять модель через настройки браузера.

