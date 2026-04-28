Google присоединилась к крупнейшим технологическим компаниям, заключив соглашение с Министерством обороны США о предоставлении своих моделей ИИ для работы в засекреченных средах. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источник, знакомый с условиями сделки.

Boliviainteligente, Unsplash

Согласно данным публикации, соглашение позволяет Пентагону использовать ИИ Google для «любых законных государственных целей». Это ставит Google в один ряд с OpenAI и xAI, которые ранее также согласились предоставить свои технологии для секретного использования.

Речь идет о внедрении моделей в закрытые системы для выполнения конфиденциальных задач — от планирования операций до наведения вооружений. Такие системы играют ключевую роль в современной оборонной инфраструктуре, где скорость анализа данных и автоматизация решений становятся критическими факторами.

В 2025 году Министерство обороны США заключило контракты с ведущими ИИ-лабораториями, включая Anthropic, OpenAI и Google, на сумму до $200 млн каждый. Эти соглашения показывают стремление Пентагона расширить технологическую гибкость и не ограничиваться предупреждениями разработчиков о рисках применения ИИ в вооружениях.

В рамках соглашения Google обязуется помогать правительству настраивать системы безопасности и фильтры моделей по запросу. При этом контракт ограничивает использование ИИ для массового наблюдения внутри страны или автономного выбора целей без участия человека.

Однако ключевой пункт документа гласит: соглашение «не предоставляет никаких прав на контроль или вето в отношении законных оперативных решений правительства». Это означает, что окончательные решения по применению технологий остаются за государством.

