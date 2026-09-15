Google начала тестировать выплаты издателям за материалы, которые помогают ее искусственному интеллекту формировать ответы пользователям. Деньги начисляют, если компания считает вклад контента в ответ достаточно значимым, сообщает Digiday.

Markus Winkler, Unsplash

Программа получила название AI contribution pilot и работает через Google Search Console. После подключения у издателя появляется отдельный раздел с суммой заработка за месяц и историей начислений.

Google не привязывает вознаграждение напрямую к просмотрам, переходам или даже самому факту использования материала. Компания платит, если считает, что контент внес значимый вклад в ответ, сформированный Gemini, AI Overviews или AI Mode.

При этом Google не объясняет, как именно рассчитывается ценность контента. Издатель видит итоговую сумму, но не знает, какие именно материалы принесли деньги, сколько получил каждый из них и почему их вклад оценили именно так. Один из участников пилота назвал систему «черным ящиком».

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Google подтвердила Digiday, что пилот находится на ранней стадии и должен помочь компании понять, как вознаграждать качественный контент, который делает ИИ-ответы более актуальными и точными. Издатели при этом могут выйти из программы в любой момент.

По данным источников Digiday, Google предложила участие как минимум десяткам издателей. Если раньше компания обсуждала лицензирование ИИ-контента прежде всего с новостными медиа, новый пилот вышел далеко за пределы этой категории. Больше всего интереса программа вызвала у небольших и средних издателей, которым сложнее самостоятельно договариваться с Google о крупных лицензионных сделках.

Для издателей программа может стать новым источником выручки в момент, когда ИИ меняет привычную экономику поискового трафика: пользователи все чаще получают информацию прямо в сгенерированных ответах и могут не переходить на сайты. Однако первые суммы устроили далеко не всех — один из источников Digiday назвал их незначительными по сравнению с рекламной выручкой, а другой рассказал о слишком низких предложениях Google.

Участники пилота говорят, что программа еще далека от окончательного вида: Google регулярно обсуждает ее с партнерами и собирает обратную связь. Издатели прежде всего хотят получить больше прозрачности — видеть, какие материалы попадают в ИИ-ответы и какой контент алгоритмы считают наиболее ценным, примерно так же, как Search Console давно показывает, что работает в обычном поиске.

По сути, Google проверяет новую модель отношений с издателями: платить не за переход пользователя и не за каждый случай использования статьи, а за ценность, которую сама компания приписывает контенту при создании ИИ-ответа. Пока главный вопрос этой модели остается открытым — кто и по каким правилам определяет эту ценность.

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