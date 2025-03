Google представила Gemma 3 – новое семейство легких открытых языковых моделей, созданных на основе технологий Gemini 2.0. Эти модели разработаны для быстрой работы на телефонах, ноутбуках и рабочих станциях. Gemma 3 доступна в четырех размерах (1B, 4B, 12B и 27B), что позволяет разработчикам выбрать оптимальную модель для конкретных аппаратных требований.

Фото: Freepik

По пользовательским оценкам на платформе LMArena новая нейросеть превосходит LLaMA-405B, DeepSeek-V3 и o3-mini. При этом алгоритм может работать на одном графическом процессоре GPU или одном тензорном TPU. Модель поддерживает более 35 языков напрямую и предварительно обучена более чем на 140 языках, обладает контекстным окном в 128 тыс. токенов и может анализировать изображения, текст и короткие видео.

Параллельно с Gemma 3 компания выпустила ShieldGemma 2 – инструмент проверки безопасности изображений, который помечает опасный контент, материалы 18+ и сцены насилия.

Все модели интегрированы в популярные библиотеки, включая Hugging Face Transformers, Ollama, JAX, Keras и PyTorch, а также доступны на платформах Google AI Studio, Kaggle и Hugging Face. Разработчики могут настраивать модель под свои потребности с помощью обновленной кодовой базы.

