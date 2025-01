Google тестирует новую функцию Ask for Me («Спроси меня»), которая использует искусственный интеллект для обзвона местных предприятий от имени клиента, чтобы получить информацию о наличии услуг и ценах. Сейчас приложение доступно на настольных и мобильных компьютерах для пользователей, принявших участие в экспериментах Search Labs.

Приложение создано, чтобы помочь пользователям получить доступ к информации без обзвонов и разговоров с кем-либо. Также эта функция избавляет от необходимости ожидать на линии, слушая музыку удержания, в попытке связаться с менеджером по обслуживанию клиентов.

Сейчас Ask for Me можно использовать для получения информации об услугах в маникюрных салонах и автосервисах. Пользователи Search Labs могут выполнить поиск местных услуг, например «замена масла» или «маникюрные салоны поблизости». После этого приложение предложит опцию «Спросите меня» с кнопкой «Начать».

Далее можно ввести подробную информацию о необходимой услуге, например «замена шин», «плановое техническое обслуживание», «французский маникюр» или «нейл-арт». Там же можно указать нужные дату и время. После этого искусственный интеллект от имени пользователя обзвонит местные предприятия и предоставит сводку с ценами и наличием свободных мест.

Google ищет способы помочь пользователям сэкономить время при обращении к предприятиям с помощью искусственного интеллекта. В прошлом году компания выпустила функцию «Поговорите с живым представителем», которая совершает звонок в компанию от имени пользователя, ждет на линии, а затем перезванивает ему, как только ответит сотрудник компании.

Ранее Anthropic предложил новый стандарт для подключения помощников на основе искусственного интеллекта к системам, где хранятся данные. Его называли Model Context Protocol, и он может помочь моделям ИИ выдавать более качественные и релевантные ответы на запросы.