Google приостановила программу вознаграждений за поиск уязвимостей в проектах с открытым исходным кодом. Компания объяснила решение резким ростом автоматических заявок, большинство из которых оказались недействительными, сообщает TechCrunch.
Программа Google Open Source Software Vulnerability Reward Program (OSS VRP) приостановлена с 1 октября. Компания планирует сообщить о ее дальнейшей судьбе в первом квартале 2027 года.
Как пишет TechCrunch, причиной стало заметное увеличение числа заявок, созданных с помощью искусственного интеллекта. По словам Google, подавляющее большинство таких сообщений не содержали реальных уязвимостей.
«Приостановка связана со значительным увеличением количества автоматических заявок, подавляющее большинство которых недействительны», — заявили в компании.
Программа OSS VRP позволяет исследователям безопасности сообщать Google об уязвимостях в ее проектах с открытым исходным кодом и получать за подтвержденные находки денежные вознаграждения. Однако массовое использование ИИ для подготовки таких отчетов создало дополнительную нагрузку на специалистов, которым приходится проверять каждое сообщение.
Проблема не ограничивается Google. В 2025 году эксперты по кибербезопасности уже предупреждали, что распространение ИИ-инструментов может привести к появлению большого количества низкокачественных и вымышленных отчетов в bug bounty-программах. Исследователи называют такие сообщения AI slop — автоматически сгенерированным контентом, который выглядит правдоподобно, но не содержит полезной информации.
Таким образом, ИИ оказался способен не только помогать искать уязвимости, но и создавать новую проблему для самих программ bug bounty: специалистам приходится тратить время на проверку большого количества ошибочных находок.
Пока Google не закрывает остальные программы по поиску уязвимостей и рекомендует исследователям безопасности участвовать в них. Обновление по программе для open-source проектов компания обещает представить в начале 2027 года.
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