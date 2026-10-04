ИИ-агенты на платформе OpenRouter обрабатывают в среднем за семь дней 7,3 трлн токенов, люди — 1,4 трлн, сообщила компания. Разрыв составляет около 5 раз. Цифры привел венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z) по данным OpenRouter. Эксперты ожидают, что соотношение вскоре вырастет до 10 к 1 и выше.

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Агенты впервые обошли людей по объему токенов 6 февраля 2026 года. С тех пор их потребление выросло в 14 раз, а пользовательское — в 2,8 раза. Смешанная категория, где поведение частично автоматизировано, выросла в 4,7 раза по подсчетам Tom’s Hardware.

OpenRouter относит каждый API-ключ к одной из трех групп: агентной, смешанной или человеческой. Для этого платформа использует комплексную оценку по семи сигналам, среди которых частота вызова инструментов, число реплик в диалоге и интервалы между запросами.

Основную часть объема дают повторы. По данным a16z со ссылкой на OpenRouter, более 85% токенов агентов приходится на кэшированные промпты. Это контекст, который модель уже видела и перечитывает на каждом шаге работы. Кэшированные токены объясняют почти весь относительный рост потребления.

Обрабатывать их дешевле, чем запрос с нуля, но контекст приходится держать в памяти: модели хранят его в KV-кэше — служебной памяти с уже обработанными данными. a16z, инвестировавшая в OpenRouter, связывает этот процесс с ростом спроса на память HBM. По данным Tom’s Hardware, KV-кэш растет быстрее, чем объем HBM на графических процессорах.

Рост числа токенов не означает пропорционального роста расходов. Похожую картину показывают логи консалтинговой компании для колл-центров, которая тестировала DeepSeek на арендованных ускорителях Nvidia H200. В сентябрьской работе ее собственных агентов на Claude Code 96% входных данных составило повторное чтение прежней переписки. Из этого можно сделать вывод, что число токенов завышает размер счета, а аппаратные затраты на память остаются реальными.

У приведенных данных есть ограничения. Они относятся к одной платформе и показывают объем токенов, а не затраты. Тренд был неровным, в апреле и июле были спады. Разрыв между агентами и людьми зависит и от того, как делится смешанный трафик. Рост использования агентов подтверждают другие источники. Согласно опросу McKinsey State of AI 2026, 40% респондентов из крупных организаций масштабируют своих ИИ-агентов — прирост по сравнению с прошлым годом составил 13 процентных пункта.

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Оперативная память при этом остается дефицитной. Micron ожидает, что нехватка ОЗУ и накопителей усилится в 2027−2028 годах, а клиенты будут платить больше, чем в 2026-м. Производители в первую очередь направляют мощности на HBM для дата-центров. Если прогнозы экспертов о росте до 10, 20 и 30 к 1 подтвердится, покупателям ПК придется конкурировать за память с еще большим числом агентов.

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