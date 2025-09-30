Окружной суд Северного округа Калифорнии утвердил соглашение об урегулировании спора между Google LLC и российскими телеканалами, в рамках которого американская компания отказалась от требований запретить судебные разбирательства в иностранных юрисдикциях. Это касается исполнения решений российских судов о взыскании судебной неустойки с компаний группы Google. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на решение суда.

Unsplash

Соглашение подтверждает отсутствие оснований у Google для обращения в американский суд, что соответствует позиции российских СМИ об отсутствии компетенции этой инстанции, пояснил партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян, представляющий интересы телеканалов. Такое решение является беспрецедентным, отметил он.

Для телеканала «Спас» отказ от требований вступает в силу немедленно, а для RT — после получения лицензии Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, поскольку канал находится под американскими санкциями. Даже при отказе в лицензии перспективы успеха для Google отсутствуют, а процедура получения лицензии не останавливает процессы, инициированные RT за рубежом, добавил Зурабян.

Представитель телеканалов сообщил, что АНО «ТВ-Новости» и «Фонд православного телевидения» (владелец «Спаса») видят в соглашении первый шаг к полному урегулированию спора, включая разблокировку каналов на YouTube после 2022 года, выплату судебной неустойки и погашение долгов перед кредиторами российской «дочки» Google, признанной банкротом.

В конце августа 2024 года в калифорнийском суде прошло первое слушание по иску Google к RT, «Спасу» и «Царьграду» с требованием антиисковых запретов из-за решений российских судов о разблокировке YouTube-каналов. Американская компания стремилась предотвратить претензии за пределами США и Великобритании, ссылаясь на нарушение принципов правовой процедуры. Российские СМИ уже обращались в суды Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и других стран для признания и исполнения своих решений против ООО «Гугл» в России.