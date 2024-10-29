*Ундециллион — это единица с 36 нулями.

Общая сумма, которую 17 российских телеканалов требуют взыскать с Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube, возросла до 2 ундециллионов руб. Суд обязал компанию восстановить доступ, и пока этого не произошло, неустойка ежедневно растет, сообщает РБК.

Российский суд назначил штраф Google из-за того, что компания не выполнила требование восстановить аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Пострадавшими в качестве третьих лиц в деле проходят телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и др.), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.

Ранее суд обязал Google восстановить их аккаунты на YouTube, а в случае неисполнения требований — выплатить неустойку. Если решение суда не будет выполнено в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу, за каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тыс. руб. Сумма удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено, без ограничения общей суммы штрафа.

Суды российских медиа с Google начались в 2020 году. Началом послужило то, что YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН «в связи с нарушениями законодательства о санкциях и правил торговли» (владельцы этих ресурсов находятся под санкциями США с конца 2014-го). В августе 2020 года «Царьград» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить решение о блокировке. Ответчиками выступали американская Google LLC, ирландская Google Ireland, а также представитель российского ООО «Гугл». Весной 2021 года суд Москвы обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам, предупредив о начислении прогрессивного штрафа при неисполнении этого решения.

В феврале 2022 года YouTube заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», чуть позже — RT, все российские госканалы, каналы «Гостелерадиофонда», «Спас», каналы информационного агентства «Аврора», «Дума ТВ», региональные филиалы ВГТРК и др. После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Google LLC нарушившей статью закона «О защите конкуренции» из-за злоупотребления доминирующим положением, поскольку YouTube произвольно блокировал аккаунты и каналы российских вещателей.

ФАС выдвинула требование к компании оплатить штраф в размере 2 млрд руб., а позже увеличила сумму до 4 млрд руб. в связи с неуплатой. Через месяц ООО «Гугл» частично удовлетворило требования «Царьграда» и, по словам представителя этого канала, им выплатили 1 млрд руб.

В июне 2022 года ООО «Гугл» подало заявление о банкротстве. Представитель компании объяснял это тем, что к тому моменту долги превышали 19 млрд руб., а активов было всего на 3,5 млрд руб. В ноябре 2023 года «Гугл» был признан судом банкротом.

Также в реестр кредиторов были включены требования от телеканала «Царьград», которому в августе 2024-го Верховный суд подтвердил задолженность в размере 32,7 млрд руб. Отмечается, что «Царьград» был первым телеканалом, который подал в суд на Google, поэтому его требование было включено в общий реестр кредиторов, а неустойка перестала начисляться. Все остальные телеканалы квалифицировались как текущие кредиторы, требования которых погашаются раньше реестра, а неустойки продолжают начисляться.

На данном этапе конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский пытается привлечь к ответственности зарубежное юрлицо компании — Google Ireland Limited, требуя через суд признать недействительными платежи в его пользу от российского юрлица. Среди требований также есть начисление процентов до момента фактического возврата средств.

Российские медиа обратились в суды Турции, Венгрии, Испании, ЮАР и других стран с просьбой признать и исполнить судебные решения, вынесенные против Google в России. В июне Высокий суд Южно-Африканской Республики удовлетворил ходатайство о наложении ареста на активы Google в этой стране. Это произошло после того, как корпорация не исполнила судебный приказ московского суда о восстановлении аккаунта российского телеканала «Спас» на YouTube.

Сама Google в августе подала иски в суды США и Великобритании против владельцев российских телеканалов RT, «Царьград» и «Спас». Компания пытается получить решение, которое запретит телеканалам инициировать судебные разбирательства за пределами России. Первое заседание по этому делу прошло в конце сентября в окружном суде Калифорнии. Аналогичные иски Google также направила в Высокий суд Англии и Уэльса.

Alphabet, материнская компания Google, в своем отчете за второй квартал 2024 года сообщила, что «у Google есть текущие юридические вопросы, касающиеся России». «Например, часть споров связана с закрытием счетов, в том числе лиц, подвергшихся санкциям. Также на компанию были наложены прогрессирующие штрафы в связи со спорами о блокировке аккаунтов, включая аккаунты подсанкционных лиц. Мы не считаем, что эти юридические дела окажут существенное негативное влияние на деятельность Google», — указывалось в отчете.

Ранее сообщалось, что создатель видеоигры Fortnite, компания Epic Games обвинила Google и Samsung в сговоре с целью защиты магазина приложений Google Play от конкурентов. Epic подала иск в федеральный суд США в Калифорнии, утверждая, что функция безопасности мобильных устройств Samsung под названием Auto Blocker была призвана удержать пользователей от загрузки приложений из других источников, кроме магазина Play или магазина Samsung Galaxy, который корейская компания решила отодвинуть на второй план.