Компания Google запустила по всему миру ускоренную версию своей модели для генерации видео по текстовому запросу Veo 3 Fast. Этот шаг стал ответом на огромный спрос, который привел к перегрузке серверов компании. Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис заявил, что всплеск интереса буквально «расплавил» их процессоры TPU после генерации миллионов видео за короткий срок.

Veo 3 Fast — это оптимизированная по скорости версия оригинальной модели. Она генерирует видео более чем в два раза быстрее, однако в более низком качестве. Максимальное разрешение для создаваемых роликов составляет 720p. Новый инструмент уже доступен в 159 странах для пользователей с подпиской Gemini Pro.

Для подписчиков Gemini Pro установлен лимит: три генерации видео в день с автоматическим обновлением кредитов. Пользователи с более дорогой подпиской Ultra имеют расширенную квоту. Они могут создавать до 125 видео в месяц. Важно отметить, что на всех сгенерированных роликах присутствует видимый водяной знак, за исключением видео на тарифе Ultra.

Запуск быстрой версии является стратегическим решением. Оно позволяет Google управлять нагрузкой на серверы и удовлетворять высокий спрос. Одновременно компания выстраивает четкую систему монетизации через разные уровни подписки. Это помогает Google конкурировать на быстрорастущем рынке генеративных медиаинструментов.

В будущем Google планирует добавить новые функции в Veo. Одной из самых ожидаемых является генерация видео из изображения. По словам менеджера по продукту Джоша Вудворда, эта возможность «почти готова», но точная дата выпуска пока не называется. Компания также работает над снижением количества отклоненных запросов при создании видео.