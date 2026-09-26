Microsoft представила новую версию Copilot — единое супер-приложение (суперапп) для корпоративных клиентов, в котором собран весь набор ИИ-инструментов компании. Запуск состоялся в пятницу и стал возвращением Microsoft к базовой стратегии после нескольких лет параллельного развития потребительского и корпоративного направлений ИИ.

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Новый суперапп, по словам представитлей компании, станет центральным интерфейсом, через который клиенты будут общаться с ИИ-ботами, использовать инструменты для решения задач, писать код и запускать нового ИИ-агента под названием Autopilot.

Это масштабный редизайн существующего приложения Copilot, который объединяет ранее разрозненные продукты линейки в единый инструмент. Ранее компанию критиковали за то, что множество отдельных версий Copilot запутывало клиентов.

Для генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы новый Copilot — способ нарастить число подписок в корпоративном сегменте, который приобретает для компании все большее значение, и одновременно не дать новому поколению ИИ-конкурентов потеснить прибыльные продукты для повышения производительности.

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Суперапп также интегрирован с офисными инструментами: пользователь может попросить бота обработать таблицу в Excel или изменить макет документа Word. Бесплатная версия приложения существует, но полный набор функций доступен только по подписке или корпоративной лицензии, а за использование автономных возможностей взимается дополнительная плата.

Функция Autopilot позволяет пользователю назвать своего агента, задать ему роль и цель, а затем поручить задачи — от подготовки отчетов по проекту и отслеживания решений и сроков до напоминаний коллегам о дедлайнах, сбора материалов для встреч и связи с партнерами.

Отдельный инструмент для написания кода рассчитан на сотрудников без инженерного образования, которые хотят создавать приложения или панели мониторинга; он использует ту же технологическую базу, что и GitHub Copilot, и в рамках тестовой программы станет доступен подписчикам Microsoft 365 Premium и Pro до конца года.

Функция Autopilot пройдет более ограниченное тестирование, а решение о ее широком запуске будет зависеть от оценок тестировщиков.

Запуск происходит на фоне обострения конкуренции: OpenAI выпустила собственное супер-приложение в июле, а приложение Muse** от Meta* уже показало первые успехи среди массовых потребителей — оно позволяет создавать личного агента для заказа еды, работы с банковскими выписками и других задач.

Ранее в этом году Наделла объединил потребительское и корпоративное направления Copilot под руководством Джейкоба Андреу, а сам Copilot на старте страдал от проблем с брендингом и ограниченного функционала — потребительская версия так и не получила массового признания. Корпоративная версия оказалась успешнее: в июле Microsoft сообщила, что число платных мест Microsoft 365 Copilot превысило 30 млн, а темпы прироста новых мест удвоились по сравнению с прошлым кварталом.

Безопасность остается ключевым вопросом сервиса: Copilot работает преимущественно на моделях Anthropic и OpenAI, а также использует модели Grok от xAI. Опасения усилились после серии инцидентов, когда модели OpenAI и Anthropic использовались для взлома сторонних компаний.

Microsoft заявила, что встроила в приложение несколько уровней защиты: агенты Autopilot работают только с явно выданными разрешениями, все их действия фиксируются в журналах аудита, а степень автономии агента определяет человек. При создании приложений через инструмент Code задачи для пользователей без навыков разработки выполняются в изолированной локальной или облачной среде для защиты данных и систем клиентов.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

**продукт экстремистской организации, запрещенной на территории РФ

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