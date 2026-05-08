Google объявила о крупнейшем обновлении Fitbit с момента покупки сервиса. Приложение переименуют в Google Health, а пользователи получат ИИ-тренера Health Coach на базе Gemini. Одновременно компания представила новый фитнес-браслет Fitbit Air и расширила линейку платных сервисов для здоровья и фитнеса.

Google превращает новое приложение в главный центр своей экосистемы здоровья после покупки Fitbit в 2021 году. Компания усиливает направление устройств для здоровья и подписочных сервисов, объединяя в одной платформе данные о тренировках, сне, питании и здоровье.

Сервис Google Health Coach будет выполнять роль персонального тренера и помощника по здоровому образу жизни. Во время регистрации пользователь сможет указать цели, уровень активности, наличие спортивного инвентаря, травмы и другие особенности образа жизни. На основе этих данных ИИ сформирует индивидуальные рекомендации.

Пользователи смогут общаться с ИИ-тренером обычным языком, обновлять свои цели и загружать данные о тренировках, питании и состоянии здоровья через текст, фотографии и файлы.

В Google заявили, что сервис будет не только собирать статистику, но и анализировать данные пользователя. Health Coach будет анализировать данные сразу из нескольких источников — физическую активность, сон, питание, данные об окружающей среде, отслеживание менструального цикла и медицинские записи американских клиник — если пользователь даст доступ. Для этого компания обновила функции отслеживания питания, ментального состояния и женского здоровья внутри приложения.

Google Health запустят 19 мая — одновременно со стартом продаж Fitbit Air.. Подписка Google Health Premium, ранее известная как Fitbit Premium, будет стоить $9,99 в месяц или $99 в год. Для пользователей подписок Google AI Pro и Ultra сервис будет бесплатным.

Сначала функция Health Coach станет доступна владельцам устройств Fitbit и Pixel Watch, однако скачать приложение Google Health смогут все желающие. Пользователи без совместимых устройств получат уведомление, когда поддержка появится для других гаджетов.

