Музыкальный сервис Spotify выходит на рынок фитнес-контента, заключив партнерство с Peloton. Премиум-подписчики получат доступ к более чем 1400 тренировкам и тематическим плейлистам без рекламы. Это первый крупный шаг сервиса за пределы аудиостриминга.

Как сообщили в компании, пользователям откроется каталог из более чем 1400 видеотренировок без рекламы, а также подборки плейлистов и занятия по запросу от инструкторов Peloton.

Контент включает различные форматы — от силовых тренировок и кардио до йоги, пилатеса и медитации, при этом для занятий не требуется специализированное оборудование.

Фитнес-раздел встроен прямо в приложение Spotify как отдельный хаб. В нем можно выбирать тренировки по уровню подготовки, целям и даже текущему настроению.

Партнерство вписывается в стратегию Spotify по превращению сервиса в платформу повседневных сценариев — за пределами музыки, подкастов и аудиокниг. Для Peloton это возможность расширить аудиторию и усилить ставку на цифровой контент вместо аппаратного бизнеса.

В дальнейшем компании планируют расширять функциональность и библиотеку тренировок, одновременно тестируя интерес пользователей к новому для Spotify сегменту.

