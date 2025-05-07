Компания Google добавила в свое приложение для iOS функцию «упростить» (simplify), которая с помощью искусственного интеллекта делает сложные или технические тексты в интернете более понятными, — и все это без необходимости покидать веб-страницу.

Функция использует подход к переработке текста, разработанный Google Research, и задействует возможности модели Gemini, чтобы преобразовывать сложные формулировки в более доступные, сохраняя при этом ключевые детали. По данным компании, тестирование показало, что упрощенные тексты помогают пользователям лучше понимать и запоминать исходную информацию.

Новая функция — это шаг Google к тому, чтобы пользователи оставались в его экосистеме инструментов и сервисов при работе со сложными темами, вместо того чтобы обращаться к популярным сторонним решениям, таким как ChatGPT от OpenAI.

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно выделить любой текст на веб-странице в приложении Google и нажать на появившуюся иконку «упростить». После этого система покажет адаптированную версию текста, которая поможет быстрее разобраться в материале и продолжить чтение.

В блоге Google Research приведен наглядный пример работы функции. Допустим, пользователь сталкивается с таким предложением: «Сложная патология этого состояния включает эмфизематозное разрушение паренхимы легких, диффузный интерстициальный фиброз, изменения в составе иммунных клеток легких, повышенную выработку иммуномодулирующих факторов и выраженную перестройку легочных сосудов».

После обработки функцией «упростить» текст может выглядеть так: «Это сложное заболевание связано с повреждением легочной ткани из-за эмфиземы (болезни, разрушающей альвеолы легких) и обширного рубцевания ткани (фиброза). Иммунные клетки в легких меняются, а организм начинает вырабатывать больше иммуномодулирующих факторов — веществ, регулирующих работу иммунной системы. Кроме того, серьезно изменяются кровеносные сосуды в легких».

Как поясняет Google, цель функции — помочь людям быстрее разбираться в сложных темах, с которыми они сталкиваются при изучении новой информации в интернете. Переработанный текст должен помогать читателю понимать сложный материал, не искажая при этом исходную информацию.

Новая функция продолжает тенденцию интеграции ИИ-инструментов в повседневные сервисы, делая технологии более доступными для широкой аудитории. «Упростить» станет доступна пользователям iOS уже на этой неделе.