Компания Google в новой серии смартфонов Pixel 10 представит две ключевые функции на базе искусственного интеллекта — Voice Translate и Take a Message. Главной из них является Voice Translate, которая позволяет переводить голос во время телефонного звонка в реальном времени. Собеседник будет слышать голос, похожий на ваш, но уже на своем родном языке.

Языковой барьер — серьезная проблема в общении. Новая функция призвана ее устранить. После начала звонка пользователь может активировать перевод через меню Call Assist. Поддерживается перевод с английского и на английский для десяти языков: индонезийского, испанского, итальянского, немецкого, португальского, русского, французского, хинди, шведского, японского.

Технология работает на устройстве благодаря последней версии модели Gemini Nano и новому чипу Tensor G5. Это обеспечивает высокую скорость и конфиденциальность. Google подчеркивает, что аудиоданные разговора не сохраняются. Пользователь слышит сначала оригинальный голос собеседника, а затем его перевод, что создает эффект естественного общения. Также на экране отображается текстовая расшифровка.

Вторая новая функция, Take a Message, работает как умный автоответчик. Она может принимать пропущенные или проигнорированные вызовы, чтобы выяснить, чего хотел звонивший. Все происходит в фоновом режиме с транскрипцией в реальном времени, позволяя пользователю быстро оценить важность звонка и при необходимости подключиться к разговору. Система также генерирует задачи, например, напоминания о перезвоне.

Еще одно дополнение — Magic Cue. При звонках в авиакомпании или другие сервисы на экране появляется карточка с релевантной информацией о бронировании. Это избавляет от необходимости искать данные вручную во время разговора.

Ранее Google внедрила подобную технологию синхронного перевода в сервис видеозвонков Meet.