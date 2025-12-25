Пользователи Google наконец-то получат возможность изменить свой основной адрес электронной почты в домене @gmail.com. Об этом свидетельствует информация на индийской странице поддержки компании, где описано поэтапное внедрение функции.

Согласно новым данным, пользователи смогут заменить текущий адрес на новый в том же домене. При этом старый email не исчезнет, а превратится в псевдоним, и письма буду приходить на оба адреса. Все данные аккаунта — от переписки в Gmail до файлов в Google Drive и истории YouTube — сохранятся без изменений.

Функция предусматривает несколько ограничений (и там снова все сложно). Адрес можно поменять не более трех раз. Старый адрес нельзя будет сразу использовать для регистрации нового аккаунта — эта возможность появится только через 12 месяцев. При этом удалить только что выбранный новый адрес будет невозможно.

Авторизация во всех сервисах Google, включая Gmail, YouTube, Google Drive, Карты и Google Play, будет доступна как по старому, так и по новому адресу. Это означает, что смена email не потребует переподключения к связанным сервисам или переноса данных.

Пока компания не делала официальных заявлений о глобальном запуске функции. По всей видимости, нововведение находится на этапе тестирования в отдельных регионах, и его внедрение может занять некоторое время.