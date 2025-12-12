Пока все ждали анонса GPT-5.2 от OpenAI, Google сделал тихий, но мощный ход — выпустил переосмысленную версию своего исследовательского агента Gemini Deep Research. Это не просто умный помощник, а настоящий цифровой детектив, построенный на самой продвинутой модели Gemini 3 Pro.

Freepik

Его главная задача — погружаться в гигантские массивы данных, проводить многоуровневый анализ и выдавать готовые выводы, экономя человеку часы, а то и дни работы. Новый агент уже используется для сложнейших задач: от проверки тонны юридических документов при многомиллиардных сделках до исследований токсичности новых лекарственных соединений.

Вскоре ИИ-сыщик появится в привычных сервисах Google — Поиске, Финансах и приложении Gemini.

Ключевое отличие этого инструмента — повышенная надежность. Google утверждает, что Gemini 3 Pro — их «самая достоверная» модель, специально обученная минимизировать выдумки и «галлюцинации», что критически важно для многочасовых исследовательских процессов.

Но самый интересный аспект этого анонса — его стратегический тайминг, отмечает TechCrunch. Google представил Deep Research именно в тот день, когда весь мир ожидал выхода конкурентной модели GPT-5.2 от OpenAI, сделав элегантный упреждающий ход в непрекращающейся войне нейросетей.

Этот шаг показывает, что битва за будущее ИИ ведется не только в лабораториях, но и в календаре релизов, где каждая компания стремится перехватить внимание и задать повестку.