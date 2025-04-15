Компания Google представила новую модель искусственного интеллекта DolphinGemma, разработанную совместно с Wild Dolphin Project (WDP) и исследователями из Технологического института Джорджии. Проект направлен на расшифровку коммуникационных паттернов дельфинов вида Stenella frontalis (Большелобый продельфин).

Фото: Google

Wild Dolphin Project изучает группу дельфинов на Багамах почти 40 лет. За это время ученые создали обширную базу аудио- и видеозаписей животных. DolphinGemma обучалась на этих данных и использует аудиотехнологии Google, включая токенизатор SoundStream, для преобразования звуков дельфинов в цифровой формат. Модель способна идентифицировать, анализировать и даже генерировать реалистичные последовательности типичных звуковых паттернов, таких как свисты, щелчки и импульсные сигналы.

Исследователи применяют DolphinGemma непосредственно в полевых условиях, используя смартфоны Google Pixel для записи и анализа данных под водой. Одновременно команда использует систему CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry), которая связывает специально разработанные искусственные свисты с конкретными объектами, например водорослями или игрушками. Цель состоит в том, чтобы дельфины научились использовать эти звуки для взаимодействия с исследователями, а смартфон в реальном времени распознавал, какой тон имитирует дельфин.

Проект DolphinGemma является частью большой программы Google по применению ИИ в исследованиях коммуникации животных. В ее рамках Google сотрудничает с NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) для разработки ИИ, обнаруживающего китов путем анализа аудиоданных с гидрофонов, записывающих звуки морских млекопитающих в двенадцати точках Тихого океана с 2005 года. Недавно модель ИИ Google помогла идентифицировать загадочный подводный звук Biotwang как ранее неизвестный сигнал кита Balaenoptera brydei (Полосатик Брайда).

Google планирует выпустить исходный код DolphinGemma летом 2025 года, что позволит другим исследовательским группам использовать ее для анализа коммуникации морских млекопитающих. Параллельно проект Earth Species также работает над созданием представлений для коммуникации животных, как для отдельных видов, так и для нескольких видов одновременно, включая понимание невербальных форм общения, таких как танцы пчел.